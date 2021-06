Ágatha Ruiz de la Prada se pronuncia sobre los rumores de romance de Luis Gasset y Anne Igartiburu

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace unos días saltó la noticia a los medios. Luis Gasset, el exnovio de Ágatha Ruiz de la Prada, habría rehecho su vida sentimental con Anne Igartiburu. Una sorprendente información que resultó ser falsa y que el director de Ansorena desmentía con gran sentido del humor, asegurando que tenía más probabilidades de tener un noviazgo con la Reina Isabel II que con la presentadora de "Corazón".

Sin embargo, la colorida diseñadora no se había pronunciado sobre este presunto affaire hasta ahora. Hemos pillado a Ágatha saliendo de la peluquería y, con la naturalidad que la caracteriza, ha asegurado que "no voy a hablar más de estos temas que menuda semanita llevamos". "Hace un mes y pico que no veo a Luis y no se nada, no tengo ni idea", ha comentado la Marquesa de Castelldosíus sobre los rumores de relación entre Luis - al que define como "muy adorable" - y Anne Igartiburu.

"No entro en eso", ha señalado Ágatha cuando le hemos preguntado por las recientes declaraciones de Marcia Dilele acusándola de utilizar a Luis Miguel Rodríguez porque le gusta el lujo y la comodidad que tenía con 'El Chatarrero'. "El lujo que yo no conocía... de verdad. Yo estaba muertecita de hambre cuando me conoció", ha contestado la diseñadora con ironía, que mantiene que, al contrario de lo que ha afirmado Marcia, no ha recibido ninguna demanda por haberla llamado ordinaria.

Harta de hombres y de la vorágine mediática en la que está inmersa desde que rompió su relación con Luis Gasset y se reencontró con Luis Miguel Rodríguez, Ágatha descarta pasar las vacaciones ni una posible reconciliación o relación abierta con el "Chatarrero": "Déjate que estoy hartita de todo. Ahora estoy que ni risas así que nada. Ya te digo que estoy harta de todos y de momento solo quiero vacaciones, vacaciones. Ya no llevo a Luismi a ninguna boda para que no hablen más".