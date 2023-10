Ágatha Ruiz de la Prada revela la petición de su hijo Tristán tras salir a la luz su próxima paternidad

MADRID, 18 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada está de enhorabuena. Su hijo Tristán, de 36 años, la convertirá en abuela la próxima primavera y, como reconoce, no puede estar más encantada ante la perspectiva de que en apenas cinco meses tendrá en brazos a su primer nieto, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Este sábado era la propia diseñadora la que confirmaba la gran noticia al diario 'ABC', revelando que no fue hasta después de verano, cuando la pareja de su hijo estaba embarazada de 4 meses, cuando Tristán le contó su próxima paternidad, de la que apenas ha trascendido ningún detalle. Ni siquiera la identidad de la 'nuera' de Ágatha, una reputada científica vasca de 35 años que trabaja en la Universidad de San Sebastián.

Y es que la discreción siempre ha sido la tónica dominante en la vida del hijo mayor de la creadora y Pedro J. Ramírez; y lo ha vuelto a demostrar con la petición que ha hecho a su madre tras salir a la luz que en apenas unos meses se convertirá en padre.

"No puedo hablar de nada porque mi hijo me ha prohibido terminantemente hablar del tema" ha revelado Ágatha en la presentación del vestido que ha diseñado inspirado en el entrañable personaje de Poppy con motivo del estreno de la película "Trolls 3: Todos Juntos".

Sin embargo, no tiene problema en admitir que está deseando que nazca su nieto: "Sí que voy viendo bebés, que siempre me he fijado mucho, pero como que me fijo más en todo porque a mí siempre me han encantado los niños pequeños, los recién nacidos me han chiflado"." He vestido a muchísimos recién nacidos y a muchos niños pequeños y ahora ya me fijo en todo. ¿sabes? Es como... Hay épocas que te fijas en los perros, en los recién nacidos, en no sé qué, en las embarazadas... Bueno, pues ahora yo estoy mucho fijándome en los niños pequeños que me encantan" añade con una sonrisa, evitando contar nada sobre Tristán.

"Siempre he querido tener nietos... Claro, es que yo he hecho de todo. He hecho cunitas, biberones, ropa de bebés, libros de bebés, libros para las bañeras, he hecho de todo, de todo, de todo. Y por eso llevo como 20 años queriendo ser abuela" reconoce ilusionada, deseando que llegue el momento en el que lleve a su nieto "al cine, a un circo o a un zoo. ¡Qué gozada!". "O sea, todas esas experiencias son importantísimas para los niños, para los padres, para los abuelos" apunta, confesando que lleva genial esta nueva etapa que está a punto de comenzar: "Me encanta que me llamen la abuela Ágatha".

Algo que no comparte con Pedro J, de quien la diseñadora asegura que nunca ha querido tener nietos. "Él siempre ha dicho que no tenía ningunas ganas. Él toda la vida ha dicho 'yo no quiero ser abuelo', lo ha dicho mil veces. Así como yo he dicho diez mil veces que yo quería ser abuela, él siempre ha dicho que no quería ser abuelo" afirma, reconociendo que es posible "que al final cambie de opinión".