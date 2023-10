Ágatha Ruiz de la Prada tiende la mano a Carmen Lomana tras el asalto en su domicilio

MADRID, 10 (CHANCE)

Carmen Lomana se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica social en los últimos días, después de que dos encapuchados asaltasen su casa en el madrileño barrio de Chamberí con ella dentro. Momentos de pánico que afortunadamente se quedaron en un tremendo susto gracias a la valiente reacción de la socialité, que espantó a los ladrones gritando antes de encerrarse en una habitación y llamar a la policía.

A pesar de los enfrentamientos que han protagonizado públicamente en los últimos tiempos, Ágatha Ruiz de la Prada no ha dudado en solidarizarse con Carmen, y aparcando sus diferencias no ha dudado en "desearle lo mejor" ante las cámaras de Europa Press.

"Pobrecilla, yo estoy asustada de que no me roben a mí" ha reconocido, apuntando que aunque últimamente "están robando a todos los famosos" -además de Lomana, recientemente han asaltado los domicilios de María del Monte y de Sergio Ramos y Pilar Rubio- "en mi casa no hay nada para robar la verdad". "Como no me roben a Jaime (su perro), que me horrorizaría" confiesa intentando quitar hierro al asunto.

Tendiendo la mano a Carmen, Ágatha ha preferido no dar su opinión sobre las informaciones que apuntan a que la socialité ha exagerado -e incluso fingido- el asalto para tener protagonismo; sí lo ha hecho su pareja, José Manuel Díaz-Patón, que a pesar de no querer poner "más morbo" al tema sí ha puntualizado que "si le paga el seguro es que le han robado, y si no le paga el seguro es que no le han robado".