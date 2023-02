Ágatha Ruiz de la Prada, tregua en su guerra con Carmen Lomana: "Bandera blanca, de momento"

MADRID, 16 (CHANCE)

Fiel a su cita con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado este jueves su nueva colección en el recinto ferial de IFEMA Madrid, dando así el pistoletazo de salida a una semana repleta de moda en la que los diseñadores más importantes de nuestro país mostrarán sus propuestas para el próximo Otoño-Invierno.

Y fiel también a su esencia y a sus diseños llenos de color y vitalidad, la marquesa de Castelldosriús ha hecho un homenaje a sus perfumes sobre la pasarela, con vestidos con estampados de flores, corazones y labios, combinados con sus míticas medias multicolor. Además, las modelos han desfilado con diademas que sostenían los frascos de algunas de sus colonias más populares, arrancando los aplausos de todos los asistentes.

"Me he divertido mucho con este desfile porque no era fácil la idea de hacer un homenaje a mis perfumes que los adoro. A veces voy a las tiendas a firmar perfumes y me dan ganas de comérmelos de lo bonitos que son" nos ha contado tras el desfile, encantada con la acogida de su nueva colección.

Una presentación a la que no ha faltado Antonio Banderas, al que Ágatha confiesa que conoce "desde que teníamos 20 años o así, de la época de la Movida madrileña". "Es un amor, un tío súper sencillo y tan educado, tan amoroso que cuando ha habido desfiles ha estado en todo sin fallar nunca, y además sabe mucho de moda. Me ha hecho mucha ilusión que haya venido a verme" afirma agradecida por el apoyo del actor.

Y además del protagonista de 'El Zorro', también hemos podido ver en primera fila del desfile a su novio, José Manuel Díaz-Patón, con el que atraviesa un momento muy dulce aunque, como ha admitido divertida, no han celebrado San Valentín "porque estaba en un avión volviendo de Nueva York".

Siempre en un discreto segundo plano, el abogado ha acaparado numerosos titulares en los últimos días por su enfrentamiento con Carmen Lomana después de que la socialité afirmase que Ágatha sigue enamorada de su ex, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'. Enfadado, José Manuel dejaba entrever que tuvo algo con la leonesa en el pasado y de ahí su 'despecho' al hablar de la diseñadora.

Unas declaraciones sobre las que Ágatha no quiere ni oír hablar, aunque no ha podido evitar dar la razón a Lomana - que tachó de "imbecilidades" las palabras del abogado - antes de iniciar una tregua que, por lo que ha dejado caer, no es el fin definitivo de su guerra: "Bandera blanca de momento".