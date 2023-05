Agile Content contempla realizar nuevas operaciones en Europa para "seguir ganando posiciones" en el mercado

Aboga por fomentar la creación de "campeones paneuropeos" con más capacidad de inversión en el mercado de las telecomunicaciones de la UE

La tecnológica Agile Content contempla realizar nuevas operaciones de adqusición en Europa en el ámbito del 'streaming' dado que ve posibilidades de "seguir ganando posiciones" en este segmento y de consolidarse, sobre todo en zonas donde hoy la compañía "no es tan fuerte", como en la región centro del Viejo Continente.

Según ha relatado el presidente de Agile Content, Hernán Scapusio, en una entrevista con Europa Press, la empresa goza de buena salud para acometer operaciones de este tipo, como reflejan los resultados del ejercicio fiscal 2022 presentados el pasado febrero.

En esa línea, el presidente de la compañía ha subrayado que el año pasado Agile Content logró reducir en 8 millones de euros su deuda (que se situó en 20,3 millones de euros) debido a que han "hecho los deberes con bastante ortodoxia" para desapalancarse, a pesar del cambio del "contexto" del mercado, en el que se han endurecido los tipos de interés.

"Estamos en condiciones y preparados para poder ejecutar una operación desde el punto de vista financiero. Sí, pero también este es un año en el que creemos que será de menor crecimiento (...) Todavía tenemos que sacar más partido a las sinergias que ya están establecidas, por lo que es un año para generar cada vez más caja", ha afirmado el directivo.

"Diría que estamos preparados. No vemos el futuro sin seguir haciendo operaciones, porque creemos que la oportunidad está ahí, somos un 'player' consolidado que tiene capacidad de seguir haciéndolo, pero no tenemos ninguna prisa", ha matizado.

Así, la empresa contempla que a finales de este año o a mediados del curso que viene pueda haber "más operaciones", si bien, según ha apuntado Scapusio, Agile Content será "prudente" en este sentido, porque no tiene necesidad de cerrar operaciones "antes de tiempo".

CAMBIO DE SEDE AL PAÍS VASCO

La firma tecnológica, que en 2021 compró por 32 millones de euros a MásMóvil el negocio de televisión de Euskaltel, inauguró a finales del pasado febrero su nueva sede en el País Vasco, donde invertirá 26 millones de euros en innovación.

Acerca del cambio de sede al País Vasco, Scapusio ha destacado que a la empresa siempre le han gustado "los territorios en los que haya un ecosistema y en los que haya posibilidades de generar valor".

Así, ha tildado de "paso lógico" la mudanza al País Vasco para "estar cerca" de otros actores del mercado que hacen lo mismo que ellos, lo cual se aceleró tras la compra del negocio de televisión de Euskaltel y que se sumó al hecho de que la compañía ya tenía un centro de innovación en Bilbao.

"Al final, estamos más cerca del cliente, de Euskaltel. Tenemos 500.000 usuarios, familias que ven la tele tres horas por día en el norte. Tenía bastante sentido estar en un ecosistema que fomenta la aparición de empresas que trabajan en 'clusters' y con potencial de innovación. Nosotros nacimos en Cataluña, que en general siempre ha sido un ecosistema 'business friendly' (amigable para los negocios) (...), pero el cambio y la incorporación al perímetro con gente puntera, como la televisión vasca, además, nos hizo plantearnos llevar allí la cabecera", ha argumentado.

PAGO POR USO DE LA RED

La Comisión Europea abrió el pasado febrero una consulta pública sobre el establecimiento de un modelo económico sostenible para la industria de las telecomunicaciones en la Unión Europea (UE) y que ha establecido dos bandos enfrentados acerca de cómo financiar las inversiones que necesita la infraestructura de red de la UE para adaptarse al incremento del tráfico de los próximos años.

Por un lado, los grandes operadores de telecomunicaciones solicitan a las grandes plataformas digitales, que son las principales generadoras del tráfico de la red, un pago por el uso de la infraestructura para poder modernizarlas, mientras que las OTT consideran esto supondría una "doble imposición" y que atentaría contra la neutralidad de internet.

Preguntado acerca de este asunto, el presidente de Agile Content considera que es "bastante evidente" que en la UE hay una "regulación asincrónica" entre los distintos actores implicados.

"La regulación europea sigue contemplando mercados clásicos pero no refleja la versatilidad del negocio digital. Al final yo regulo las 'telcos', pero no regulo a Netflix o no regulo a Google, que al final tienen una cuota de mercado mayor, aunque el perímetro del mercado no sea fácil de ver. Creo que hay una una cancha inclinada, como dice Telefónica, que es real. Hay una regulación que aprieta a uno por un lado y no aprieta a todos por el otro lado en la misma proporción. Creo que debería ser sujeto a revisión para que las reglas competitivas fueran iguales para todos", ha reflexionado.

Sin embargo, ha considerado que de ahí a que la solución pase por que las grandes tecnológicas, que "argumentan que también están ayudando a que el ecosistema funcione", paguen por el uso de la red, no está del todo claro. "La solución no es fácil", ha matizado.

"Parece claro que hay que poner alguna medida, que hay que tratar de tener unas reglas iguales para todos y, en particular, proteger a Europa, porque al final es un factor también geopolítico. Pero de alguna manera hay que encontrar soluciones que sean viables para todos", ha remarcado.

En este contexto, también ha hecho hincapié en que el mercado europeo está mucho más fragmentado que el estadounidense o el chino, una cuestión que, en su opinión, se ha potenciado desde la UE en beneficio del usuario.

"Sin ser ingenuos, ¿al final pagan las 'telco', las empresas tecnológicas o el usuario? Es una cuestión entre tres actores", ha valorado.

De este modo, ve "razonable" que se permitan fusiones en Europa y que se fomente la creación de "campeones europeos" más sólidos y con mayor capacidad de inversión.

Más allá de este debate, Scapusio ha indicado que Europa no se puede "dormir" dado que, a su juicio, está perdiendo posiciones en el marco de la implementación del 5G.

"Claramente estamos en riesgo y una de las soluciones es permitir que pueda haber empresas más sólidas y campeones paneuropeos. Esto de regular estado por estado, como si el estado de Texas (Estados Unidos) quiera tener tres 'telcos' en Texas, parece absurdo para un americano y, sin embargo, es lo que estamos haciendo en Europa", ha aseverado.