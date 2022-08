Agile Content desembarca con su OTT en Italia de la mano de Chili

Invertirá dos millones en la empresa italia

Agile Content desembarcará con su plataforma de vídeo en línea (OTT) en el mercado italiano tras llegar a acuerdo con la plataforma italiana Chili para un lanzamiento conjunto que agregue su oferta de contenido y capacidades promocionales.

Chile es una empresa de televisión bajo demanda participada por las principales productoras audiovisuales (Disney, Paramount, Sony, Viacom y Warner) con 5,6 millones de usuarios registrados.

Agile TV invertirá dos millones de euros en la firma a través de un préstamo puente que tendrá un interés anual del 5,6%, según ha trasladado este jueves al mercado.

La cotizada en BME Growth busca así continuar consolidando el espacio de la televisión digital en Europa con su entrada en un mercado que ha calificado de "relevante" por la expansión de la fibra óptica y los servicios convergentes.

Su socio italiano destaca por la posibilidad de disfrutar previo pago de un amplio catálogo de películas, con novedades recientes como Elvis o la última película del Doctor Strange, y series infantiles, de HBO y otros productores, como pueden ser Fargo y This is Us.

La compañía cuenta también con acuerdos de distribución con operadores de telecomunicaciones del país como Telecom Italia y Vodafone.