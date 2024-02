Agricultores canarios claman contra la caída de renta y burocracia: "Estamos a punto de tirar la toalla"

Asaga y COAG-Canarias cargan contra los "abusos" de los supermercados y la "competencia desleal" de terceros países

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones agrícolas Asaga Canarias y Coag-Canarias han lamentado este jueves en una comparecencia conjunta ante la comisión de Agricultura del Parlamento el "calvario" de la burocracia, la fuerte subida de los costes de producción, la caída de la renta y el impacto que tiene la Agenda 2030 en el sector primario.

"Estamos a punto de tirar la toalla porque no podemos soportar más presión", ha señalado la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, quien ha señalado que el malestar ya proviene desde 2020 porque "la situación estaba mal" y ahora hay "más rencores" y se han maximizado los motivos para salir a las calles.

Ha apuntado que no logran "cubrir gastos" y por ello no hay relevo generacional garantizado dado que los jóvenes "no ven futuro" porque las explotaciones no ganan dinero, al tiempo que se está "descabalgando" a los veteranos, que "son incapaces" de "rellenar tanta burocracia". "¿Sirve de algo?", se ha preguntado.

Delgado ha insistido en que el "exceso de burocracia" ha hecho que el campo "se llene de construcciones ilegales" porque las leyes no funcionan "o se saltan a la torera".

Ha cargado también contra la "competencia desleal" de terceros países ya que la UE "protege" el medio ambiente europeo y eso ha acabado por convertir a agricultores y ganaderos en "delincuentes". "Se nos está criminalizando", ha agregado.

Así, ha rechazado la "radicalización" de la Agenda 2030 y el empeño del Gobierno central en adelantar plazos y ser "más eco y más papista que nadie", lo que ha impulsado "el desastre" actual en el campo.

En esa línea se ha preguntado si la sociedad puede permitirse "el lujo" de quedarse sin sector primario pues "la tecnología se viene abajo" si se pierde la producción de alimentos. "Un país inteligente, una UE inteligente es la que protege al sector primario, es la base de todo lo demás", ha destacado.

Delgado ha dicho que esta comparecencia es un "grito de auxilio" para que el Parlamento se sume a la movilizaciones de este mes en el archipiélago y sin "colores políticos", hasta el punto de que ha pedido a diputados y a los propios agricultores y ganaderos que "se quiten la camisa del color político y los prejuicios" y se pongan "la camisa de agricultores y ganaderos"

Ha puesto como ejemplo de la situación que el sector platanero "está hundido", con precios que no cubren costes, en torno a los 0,30 céntimos por kilo cuando es "un motor" de la economía canaria.

PRIORIDAD PARA LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Asimismo ha pedido "prioridad" para el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas porque hay un "cambio climático" y hay que adelantarse con un "cambio cultural" para "ahorrar agua", de ahí que confíe en el éxito de la 'mesa de la sequía'.

Con todo, se ha mostrado algo pesimista con el futuro --"no sé como se arregla esto"-- ya que se ha perdido productividad y posicionamiento en el mercado.

"Cuando no haya producción en Canarias vamos a comer al precio que los de fuera quieran poner, y somos un puntito en el océano muy lejos que no le importa a nadie, somos un destino basura en alimentación, con productos que no quieren en otras partes del mundo", ha indicado.

El presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández, ha dicho que "pegar cuatro gritos está bien" porque sirve para desahogarse "pero de poco sirve" si no se articula con una estrategia de medidas para mejorar la rentabilidad en el campo.

Ha criticado que el sector primario sea "moneda de cambio" de otros acuerdos comerciales, especialmente con Marruecos, donde se usan productos fitosanitarios que son malos para la UE y después se venden sus tomates.

Ha dicho también que "no es malo que suba el salario" pero no en un contexto en el que "todo sube" y afecta a los costes de producción "y el problema gordo es que no es posible vender al mismo precio si los costes han subido e impera la ley del más fuerte en el mercado".

"No podemos competir", ha indicado, especialmente con un coste diario por agricultor de 60 días que en Marruecos se rebaja a cinco euros. "No podemos competir contra la miseria", ha señalado.

Ha valorado la puesta en marcha de una 'mesa de la sequía' para tratar de mejorar el acceso al agua para aprovechar al máximo la regeneración y que se acabe con las "fugas" en las redes municipales.

LA LÍNEA MARÍTIMA CON TARFAYA "ES UNA MALA IDEA"

Ha admitido también que "el cuaderno de campo digital es complejo" para los agricultores, que hay que apuntalar el "relevo generacional" y la que línea marítima entre Tarfaya y Marruecos "es una mala idea". "No estamos de acuerdo", ha destacado.

González ha dicho también que se pierde "identidad" con la pérdida de producción local y ha cuestionado la diferencia "brutal" entre lo que percibe el agricultor y lo que ganan las cadenas de supermercados, con una distribución de 0,30 céntimos por euro. "Queremos la redistribución de las rentas equilibrada, no puede ser", ha apuntado.

Igualmente ha dicho que la ley de cadena alimentaria obliga a pagar a los agricultores en un máximo de 30 días y algunos supermercados pagan a 90. "Hay que evitar los abusos y que no metan la mano en el bolsillo a los consumidores", ha destacado.

El presidente de COAG ha pedido también la actualización de las ayudas ya que se mantienen con costes de 2014 y ha reivindicado la alta calidad sanitaria de los productos elaborados en las islas. "Lo que nos ahorramos en el supermercado con lo de fuera los gastamos en medicamentos en farmacias", ha apuntado.

Las organizaciones agrícolas preparan dos grandes movilizaciones en Canarias una vez terminen los carnavales --han invitado a todos los grupos parlamentarios a sumarse--, concretamente en Gran Canaria el próximo miércoles y el sábado 24 de febrero en Santa Cruz de Tenerife.