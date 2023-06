Agricultores dicen que la naranja ha estado por debajo de 12 céntimos y que el Gobierno "ignora su problemática"

CÁDIZ, 29 (EUROPA PRESS)

Pedro Gallardo, agricultor desde hace más de 28 años y referente en los últimos años de Asaja en la provincia de Cádiz, ha recordado que los agricultores "se quejan de que el Gobierno central ignora constantemente la problemática que tienen". Así, ha afirmado que las naranjas han llegado a estar a menos de 12 céntimos el kilo para el agricultor, cuando en el lineal multiplica el precio por diez.

"Para evitar eso, lo que tenemos muy claro los agricultores es que necesitamos políticas eficaces que de alguna forma vengan a que funcione la ley de la cadena, que es un desastre de este Gobierno también, que nos han vendido la moto, pero que realmente es una ley que no se está cumpliendo y que no está funcionando", ha añadido en declaraciones a Europa Press.

Gallardo, que ha sido presidente de Asaja en la provincia de Cádiz hasta ahora que será relevado tras ser elegido como candidato al Congreso de los Diputados por el PP gaditano, se ha pronunciado con respecto al debate formado a raíz de las declaraciones del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, sobre el precio de las naranjas y las críticas de otros líderes políticos como Yolanda Díaz, afirmando que "no sólo está el ejemplo de la naranja".

Así, ha añadido que "este año el trigo blando, con el que se hace la harina, se está pagando prácticamente a 260 euros la tonelada, lo que quiere decir que es un 28% menos de lo que percibía el agricultor el año pasado y sin embargo, el pan en el lineal no ha bajado ni un 28, ni un cinco, ni un 10%, sigue siendo el mismo precio o mayor que el año pasado".

Igualmente, ha hecho referencia al trigo duro, "que también es un producto básico y de producción en Andalucía", señalando que el año pasado llegó a estar a 540 euros la tonelada "y a día de hoy no hay operaciones prácticamente y se habla de una caída de más de un 38 o 40% en el precio que percibe el agricultor y sin embargo la pasta no ha bajado nada en el lineal".

"Por tanto, se trata otra vez más de que el Gobierno central mira para otro lado y no articula políticas que de alguna forma protejan a los agricultores y a los consumidores, porque nosotros lo que queremos es percibir un precio digno y que el consumidor también pague para los productos lo justo y necesario", ha añadido.

En este sentido, Gallardo ha manifestado que, "si se caracteriza por algo es por no pisar el terruño y no estar en contacto con los agentes sociales y con los agricultores". "La ley de la cadena no se está cumpliendo y se ha hecho de forma que no está funcionando tampoco, la reforma de la PAC se ha hecho sin el consenso de las organizaciones agrarias y de las cooperativas, por lo que es un Gobierno que no está legitimado para decidir porque no sabe de la realidad del campo", ha concluido.

Finalmente, ha añadido que en el funcionamiento de la cadena los agricultores tiene "muy claro que hay producciones que se pagan a menos de diez céntimos y después, en lineal, están por encima de dos euros, como han podido ser en algún caso determinado de la sandía o los melones también, pero lo que se pide es haberse sentado con los agricultores y no maltratar al campo".