Agricultores extremeños se manifiestan en el inicio de Agroexpo ante la situación del campo y la sequía

DON BENITO (BADAJOZ), 2 (EUROPA PRESS)

La plataforma 'En defensa de nuestro campo' se ha manifestado este miércoles por las calles de Don Benito (Badajoz) ante el inicio de la Feria Internacional Agroexpo para reivindicar la situación que atraviesa el sector agrario, y a la que se ha sumado la sequía que actualmente afecta al campo extremeño.

Así, decenas de agricultores extremeños han recorrido las calles de Don Benito, desde la parada de autobuses y hasta la entrada a la Institución Ferial de Extremadura (Feval), donde se celebra Agroexpo, con pancartas reivindicativas y proclamas en defensa del sector agrario extremeño.

Ante esta manifestación se ha desplegado un dispositivo policial, dado que en anteriores protestas hubo algunos disturbios, pero la misma ha transcurrido sin incidentes y, a su paso, algunos vecinos de la ciudad han aplaudido y animado a los agricultores a continuar con sus reivindicaciones.

Esta manifestación ha sido convocada por la plataforma 'En defensa de nuestro campo' formada por Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres), La Unión Extremadura, Aseprex, Agryga, Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y su comarca, y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas Norte extremeñas.

Así, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en declaraciones a los medios, ha señalado que continúan con "las mismas reivindicaciones", es decir, "un no a la reforma de la PAC" y también un "ya vale al precio de los insumos" así como que "de una vez por todas se den soluciones a los problemas" del campo.

"Y a esto pues lo que se está sumando es la sequía que estamos padeciendo, que no se da respuesta", ha lamentado al tiempo que ha considerado que a pesar de la convocatoria de la Mesa de la Sequía en Madrid, hay que convocarla en Extremadura porque no pueden "quedar pendientes de las decisiones" que hay que tomar en la región "a lo que se decida en una mesa nacional".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y su comarca, Natalia García, ha afirmado que "el campo tiene más que motivos para manifestarse" y ha aclarado que no van "en contra" de Agroexpo porque es su feria, la de los agricultores.

"Hay muchos problemas, pero a día de hoy con una situación de sequía como la que tenemos ya deberían haberse tomado medidas", ha destacado, toda vez que ha añadido que "a corto plazo" los agricultores necesitan "certidumbres" y que los que "no van a poder regar" o "van a tener que dejar sus tierras en barbecho" sepan "qué van a poder hacer".

Igualmente, el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha subrayado que lo que "más prisa corre" es una Mesa de la Sequía en la región y ha afirmado que "no se va a repartir agua en Extremadura si no hay previamente un acuerdo de la Mesa de la Sequía".

A este respecto, Cortés ha asegurado que la Mesa de la Sequía a nivel nacional no les "vale" y ha apuntado que esta manifestación es "pacífica" pero "si la semana que viene no tenemos convocatoria de la Mesa de la Sequía en Extremadura para poner medidas encima de la mesa para ayudar a los que no pueden regar, que sepa la consejera (de Agricultura) que vamos a ir a Presidencia de la Junta no más allá del mes de mayo".

SIN SOLUCIONES A CORTO PLAZO

De igual modo, el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), Herminio Íñiguez, ha apuntado que vuelven a manifestarse porque no tienen "soluciones a corto plazo" y ha pedido "premura en tomar decisiones y marcar el camino". "No estamos pidiendo ayudas ni limosnas, estamos pidiendo gestión", ha aseverado.

Asimismo, José David Martín, de la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas Norte extremeñas, ha pedido un "seguro agrario" que les de "cobertura" para sus explotaciones que "ya de por sí están bastante mermadas por ser de montaña".

Finalmente, el presidente de Aseprex, Juan Francisco Rodríguez Chamorro, ha reclamado "soluciones" y ha considerado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, debería haber inaugurado Agroexpo con una "batería de medidas" ante la sequía.

Además, ha pedido una Mesa de la Sequía de Extremadura porque cada comunidad "tendrá unas prioridades" por lo que la misma "no debería ser a nivel nacional" y se tendría que contar "con el punto de vista de los agricultores y ganaderos y no solamente de asesores que no saben absolutamente nada de campo".

Cabe destacar que la protesta ha concluido con la lectura de un manifiesto por parte del escritor Jesús Sánchez Adalid, quien ha defendido el valor de la agricultura y la ganadería y ha destacado su contacto con el entorno natural. En su intervención ha reseñado el carácter "pacífico" de las protestas y su naturaleza "apolítica" y ha reivindicado la importancia "no como sector primario, sino como primer sector" de Extremadura.