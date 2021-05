Por qué el agua micelar es el mejor desmaquillante posible

MADRID, 19 (CHANCE)

Casi todas las firmas cosméticas cuentan entre sus productos con algún agua micelar, que aunque tiene múltiples usos, el principal es como desmaquillante, para limpiar el rostro de impurezas. Su principal activo son las micelas, unas pequeñas estructuras químicas que consiguen adherir la suciedad presente en la piel. Aportan además propiedades hidratantes, antiinflamatorias y antioxidantes, convirtiendo estos cosméticos en imprescindibles para muchas mujeres.

Labios, ojos, rostro* todo lo podemos limpiar gracias al agua micelar, un producto que cuenta con una alta proporción de agua pero que tiene en las micelas su elemento más llamativo, moléculas capaces de agrupar toda la suciedad - como células muertas o restos sebáceos - que tenemos en la piel y eliminarla, que además no deja ningún rastro ni requiere de aclarado posterior.

Otra ventaja es que salvo excepciones, pueden utilizarse en todo tipo de pieles y además no necesita a su lado ningún otro desmaquillante como ocurría con las leches limpiadoras y tónicos. A la hora de aplicarlo, conviene no ser conservadoras y echar sobre la toallita de algodón una buena cantidad, empezando por los ojos y párpados (presionando suavemente) hasta llegar a pestañas, cejas, labios, etc* obviamente, utilizando otros algodones.

¿Por qué es el mejor desmaquillante que podemos usar?

En primer lugar, porque puede aplicarse sobre todo tipo de pieles y porque son muy completas, mucho más que los tónicos, los geles desmaquillantes o las leches limpiadoras. El agua micelar no reseca la piel, no altera su pH ni deja residuos, actuando además sobre maquillajes más difíciles de eliminar como puede ser el waterproof.

Tres ejemplos de agua micelar:

INNOSSENCE. Agua micelar desmaquillante con agua floral de caléndula, saúco y extracto de baba de caracol, que deja el rostro libre de las impurezas y la suciedad que se va acumulando sobre la piel. Ayuda a retirar los restos de maquillaje sin necesidad de aclarado y deja la piel limpia y fresca, preparada para recibir los tratamientos cosméticos posteriores. Debe aplicarse mañana y noche sobre el rostro, cuello y escote con ayuda de un algodón, para retirar los restos de maquillaje e impurezas hasta que la piel quede limpia. Después, ya puede aplicarse la crema adecuada al tipo de piel. Precio: 17€

NEZENI COSMETICS. Agua micelar "Todo en 1" enriquecida con extracto de aloe vera, manzana, jengibre y avena que limpia, tonifica e hidrata la piel gracias a la combinación de dichos ingredientes naturales. La fórmula posee surfactantes de origen natural así como una mezcla de extractos también naturales de plantas y frutas que dejan la piel calmada, tersa, suave y sin impurezas. Precio: 19,90€

OYUNA. Agua micelar ecológica bifásica que limpia la piel eliminando el maquillaje de forma eficaz y delicada, incluso el más resistente al agua. Formulada con agua de vid y aceite de hipérico de cultivo ecológico, debe agitarse antes del uso para mezclar las dos fases, verter el producto sobre un algodón y deslizar este sobre la zona de los ojos y el rostro para eliminar el maquillaje. Precio: 20,90€