Aguado afirma que Carrizosa y Roldán son un "tándem imparable" para "liderar al constitucionalismo" en Cataluña

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado este jueves que el candidato de Ciudadanos en las elecciones a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, y Lorena Roldán, a la que sustituye, son un "tándem imparable" para "liderar al constitucionalismo" en Cataluña.

Así lo ha expresado Aguado en declaraciones a los medios tras asistir a la inauguración del proyecto de peatonalización de la Puerta del Sol, después de que el pasado miércoles el Comité Permanente de la formación naranja anunciara una reunión con carácter extraordinario en la que anunció a Carrizosa como candidato a las elecciones catalanas.

"Igual que Lorena Roldán es una persona excepcional. Le conozco personalmente, es compañero de partido, está haciendo un grandísimo trabajo y lleva años defendiendo la libertad e igualdad en Cataluña", ha sostenido.

En esta línea, ha puesto en valor el trabajo del ahora candidato para que Cataluña "no sea de distintos ciudadanos, de ciudadanos de primera y de segunda". "Conoce Cataluña como la palma de su mano y junto con Lorena Roldan van a formar un tándem imparable", ha añadido.

En esta línea, ha afirmado que "son la mejor dupla posible para liderar al constitucionalismo en Cataluña y les deseo lo mejor". "Creo que ambos han hecho un ejercicio de generosidad enorme y que van a hacer una gran campaña cuando se convoquen la elecciones", ha asegurado.

"Al igual que hace unos años ganamos las elecciones por primera vez en la historia un partido no nacionalista con Inés Arrimadas al frente, ahora podamos volver a ganar esas elecciones con Carlos Carrizosa al frente, con Lorena Roldan en su equipo y con muchos otros políticos constitucionalistas que no quieren más nacionalismo (...) que no quieren más discurso sectario y que no quieren más Torra".