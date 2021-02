Aguado reclama el centro para Cs y critica las "maniobras" del entorno del PP para distraer de sus resultados del 14-F

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reclamado que el centro político lo ocupa Ciudadanos y ha criticado las "maniobras artificiales" del entorno del PP que buscan "distraer el foco de sus resultados en Cataluña".

"La realidad es que el centro político ya existe. Está representado por Ciudadanos", ha subrayado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

El vídeo del día Sánchez admite el error de la desescalada

Según el dirigente madrileño, "el centro político debería ser un bien de interés social" porque es "un tesoro que permite que no haya polarización, que no ganen los extremos que no haya crispación y que todas las partes puedan llegar a un acuerdo".

Por ello, ha sostenido que a muchos líderes políticos, que considera "obsesionados" con el centro político en los últimos días, él mismo les haría llegar la hoja de afiliación a la formación 'naranja'. "Quien quiera venir a la casa del centro tiene las puertas abiertas", ha declarado.