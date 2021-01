Aguado sugiere a Marlaska que "se dé un paseo" por Madrid: "Si no es catastrófico lo de ahí fuera, se le parece mucho"

Estima que la región tardará "unos cuantos días o semanas" en recuperarse

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sugerido este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se dé un paseo por Madrid y considere que si no "es catastrófico lo que hay ahí fuera, se le parece mucho".

Ayer Marlaska aseguraba que "no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados" como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como está estudiando solicitar el Ayuntamiento.

"Le sugiero al ministro Marlaska que se de un paseo si puede por Madrid y vea si es no es una zona catastrófica. Nunca he visto a Madrid en estas circunstancias y si no es catastrófico lo que hay ahí fuera se le parece mucho", ha indicado Aguado tras la visita al Puesto de Mando de Alto del Arenal para reconocer la labor de los empleados de Metro de Madrid.

El vicepresidente ha insistido en que no ha visto "nada similar" en Madrid y teme que tardará "unos cuantos días o semanas" en recuperarse la región, ya que se van a complicar "mucho" las labores de recuperación y limpieza de las calles.

Por ello, una vez más, Aguado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para ayudar a ir quitando nieve de corredores y aceras, porque pese a que están haciendo las administraciones "todo lo posible" va a ser "imposible llegar a todos los rincones de la ciudad de Madrid".

"Todos los operarios están trabajando a destajo para hacer frente a una borrasca que no hemos vivido en Madrid desde hace más de 70 años. Cuanto antes echemos una mano nosotros a nuestros vecinos será más fácil salir adelante", ha insistido Aguado.