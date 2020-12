Aguado tacha de "absurda" la polémica de la pegatina del Gobierno de España: "Lo importante es hacer test en farmacias"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha tachado de "absurda" la polémica de la pegatina del Gobierno de España en las dosis de vacunas, algo que considera que es "indiferente" a la población y que lo importante es que les permitan realizar "test en las farmacias" de la región.

"A la gente le es indiferente la pegatina. Lo importante es que se puedan hacer test en farmacias, ahí nos jugamos vidas: diagnosticar a la población. Ahí hay que dar la batalla. Hay que exigir al Gobierno de España que nos autorice a hacer test de antígenos en farmacias. Si pones la pegatina o no, eso son polémicas absurdas que no conducen a nada. Los ciudadanos ven que estamos con rifirrafes", ha trasladado Aguado en declaraciones a los periodistas durante su vista al mercado navideño de la Plaza Mayor.

Sobre los test en las farmacias, el vicepresidente ha indicado que el Gobierno de España les pidió un detalle técnico, que ya tienen y "más de 500 farmacias pueden empezar a hacer test, más de 2.000 farmacéuticos que han hecho el curso de formación", por lo que esperan tener pronto el "OK definitivo".

"Nos falta el paso definitivo, que la gente pueda ir a farmacias libremente a hacerse un test. Vemos colas en laboratorios privados para hacerse PCR antes de las cenas de navidad. La gente quiere tener más información. No entendemos por qué el Gobierno de España no da el OK definitivo. Ahí hay que dar la batalla, no si en pegatinas sí o no", ha zanjado.