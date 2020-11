Aguado ve "acertado" el cierre perimetral de Madrid y llama a "no bajar la guardia": "Aún no hemos derrotado al virus"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este viernes que el cierre perimetral de Madrid es "acertado" y ha llamado de nuevo a "no bajar la guardia" porque aún no está "derrotado" el virus.

La Comunidad de Madrid se cerrará perimetralmente durante 10 días, desde las 00.00 horas del 4 de diciembre, viernes, hasta las 00.00 horas del lunes 14, según ha anunciado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covi-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

Tras su visita a Alcobendas, Aguado, en declaraciones a los medios, ha indicado que el Gobierno regional ha tenido siempre como objetivo bajar la curva de contagios por debajo de 25 casos cada 100.000 habitantes. Por ello, ha celebrado que se haya bajado de los 800 casos a los 300 y cree que se está yendo "por el camino correcto" de colaboración entre administraciones".

No obstante, ha instado a "no bajar la guardia" por lo considera "correcto" restringir el movimiento durante el puente". "Celebro que una semana antes este puente hayamos sido capaces de comunicar a los ciudadanos que no van a poder salir durante el puente. No por capricho, sino porque no hemos derrotado al virus", ha defendido.

Para el vicepresidente autonómico, aún "queda mucho por hacer" y ha reconocido que la incidencia acumulada es todavía "muy alta". Así, ha reiterado que quieren llegar para las navidades "lo mejor posible".

"El cierre perimetral es una decisión acertada. Nos sitúa en este camino de continuar en el descenso de la curva de contagios, pudiendo tener unas reuniones y celebraciones como dios manda. No serán unas navidades como el año pasado, pero trabajamos para tener las mejores posibles", ha aseverado.