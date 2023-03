Aguasantas asegura que Raquel Bollo no quiere que hable de sus hijos en televisión y ya ha recibido advertencias

MADRID, 31 (CHANCE)

Aguasantas ha aparecido por sorpresa en el plató de 'Sálvame Diario' este jueves por la tarde para hablar de 'Supervivientes 2023' y, como no podía ser de otra manera, de los hijos de Raquel Bollo, a quienes conoce muy bien debido a su relación sentimental con Manuel en el pasado.

Lo que nadie esperaba es que desvelase que está siendo víctima de 'avisos' por parte de Raquel. Ha sido María Patiño la que ha destapado públicamente esta información preguntándole directamente a ella porqué no puede decir públicamente lo que piensa verdaderamente de Manuel, después de escucharla fuera de plató decirlo.

Después de minutos de enredos, Aguasantas se ha sincerado y ha asegurado que Raquel "ha intentado que no hablase, que no viniese aquí". La que fuera novia de Manuel Cortés Bollo, ahora mantiene una relación con el exnovio -y padre de su hija- de Alma y, al parecer, habría recibido advertencias para que dejara de hablar de sus hijos en televisión.

Pero, ¿de qué tipo de advertencias estamos hablando? "Ella se puso en contacto con personas cercanas a mí para que yo no hablase y no viniese aquí" decía Aguasantas... pero la cuestión estaba muy clara: al parecer Raquel habría 'advertido' con no cumplir lo acordado con Juan José -en cuanto a la menor- si la invitada sigue hablando de sus hijos.

Aguasantas no ha podido evitar las lágrimas y ha comentado que "no puedo hablar" de este tema "porque no me pertenece, aunque me perjudique" y que lo único que hace es ir al programa "e intento hacerlo lo mejor posible a pesar del caos". Además, la exnovia de Manuel aseguraba que todo lo que ha hecho en los platós "las he aprendido de ella".

No todo ha quedado ahí. Si hay algo que ha quedado claro es que Raquel habría advertido a Juan José, padre de su nieta, de no cumplir con lo acordado si Aguasantas sigue hablando de sus hijos... pero lo que nadie esperaba es que también confesase que ha habido pretendientes de la diseñadora que luego han querido pretenderla a ella.