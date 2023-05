Aguasantas desvela los tejemanejes económicos de Raquel Bollo cuando esta era su suegra

MADRID, 4 (CHANCE)

Mucho se ha hablado a lo largo de estos meses del motivo que llevó a Manuel Cortés y Alma Bollo a participar en 'Supervivientes 2023'. Desde que se conoce la deuda pública que Raquel Bollo, que según se ha publicado en algunos digitales asciende a 800.000 euros, se ha especulado con que los hijos de esta han decidido exponerse por primera vez públicamente para ayudar económicamente a la diseñadora... algo de lo que no ha hablado la protagonista.

Esta tarde, Aguasantas ha acudido al plató de 'Sálvame Diario' y ha desvelado detalles que han sorprendido mucho a los colaboradores. En la época en la que la invitada mantenía una relación con el hijo de Raquel, ésta ya tenía alguna deuda, entre ellas la más sonada: la que adquirió con Belén Esteban hace años después de que la colaboradora le ayudase en un mal momento.

Lo que más ha llamado la atención del relato de Aguasantas es que ha desvelado que "directamente a mí no me ha pedido dinero, pero quiso pedir un préstamos a mi nombre". Una intención que ha escandalizado a todos los allí presentes: "Yo trabajaba ocho horas y a veces más y me sorpresa fue que solo estaba asegurada dos horas. Después de esto ella me contó varias deudas que tenía".

Fue entonces cuando Raquel "decide pedir un préstamo a mí nombre. Ella necesitaba que yo tuviese más horas y sí que tengo dos últimas nóminas donde sí tengo las ocho horas". Según Aguasantas, ese préstamos nunca se llegó a pedir porque "yo descubrí lo de Manuel y yo me separo".

Otro de los 'melones' que ha abierto la invitada tiene que ver con el precio que ponía a la ropa... y es que tal y como ha contado Aguasantas, la colaboradora encarecía la ropa que le venía a sus compañeras de 'Sálvame'. Un comportamiento que ha sorprendido muy y mucho a Terelu, presente en el plató, ya que ella en su momento adquirió muchas prendas y ha confirmado que no eran baratas.