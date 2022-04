Aguirre aprueba la coalición PP-Vox en Castilla y León y advierte que le preocupan más los apoyos al Gobierno de Sánchez

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha mostrado este lunes su aprobación al acuerdo alcanzado entre PP y Vox para conformar Gobierno en Castilla y León, al tiempo que ha advertido que le "preocupan más" los partidos que apoyan al Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Así se ha manifestado este lunes Esperanza Aguirre en una entrevista de La Sexta, recogida por Europa Press, en la que la expresidenta ha expresado que le parece "estupendamente bien" que Vox "haya decidido apoyar al PP".

En este sentido, ha subrayado que el acuerdo le parece "muy bien" porque "es la primera vez" que Vox apoya al PP y ha señalado que la relación entre ambos partidos en Castilla y León debería ser, "por supuesto, desacomplejada".

Asimismo, Aguirre ha advertido que su "preocupación" no está en este acuerdo entre PP y Vox, sino en los partidos que apoyan al Gobierno de España. "A mi no me preocupa Vox, yo creo que Vox es un partido perfectamente constitucional, del que discrepo en algunas cosas y estoy de acuerdo en otras. En las más importantes", ha dicho.

Sin embargo, ha destacado que su preocupación reside en "los comunistas, los bilduetarras, los independentistas catalanes, los del fugitivo Puigdemont" que, según ha subrayado, apoyan al Gobierno de Sánchez.

Finalmente, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que lo que le gustaría es que "todos esos que están apoyando" al PSOE "fueran completamente constitucionales, porque es que no lo son".