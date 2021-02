Aguirre cree que la entrevista de Casado en RAC1 fue "un error" y califica los "ataques" a Abascal de inaceptables

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cree que la entrevista del presidente del PP, Pablo Casado, en RAC1 --en la que se refirió a las cargas policiales del 1-O-- fue "un error" y ha calificado de "inaceptable" que el líder de la oposición haya lanzado "ataques personales" al líder de Vox, Santiago Abascal.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Aguirre ha asegurado que los resultados del PP en las elecciones catalanas deberían haber llevado al partido a hacer "alguna reflexión más que cambiar de edificio". "Si hemos girado al centro, tendríamos que haber cogido alguno de los 30 escaños que perdió Ciudadanos", ha apuntado.

En esta línea, la exdirigente 'popular' ha recordado que la formación "no solo" no recogió ninguno de los escaños que perdió el partido naranja, sino que además empeoró los resultados cosechados en 2017. "Amigos míos que votaron a Cs y PP votaron a Illa pensando en el voto útil. Lo que fue un error fue la entrevista que hizo en RAC1", ha opinado.

En concreto, Aguirre se ha referido de esta forma a las declaraciones en las que Casado reconoció que "decidió" personalmente no comparecer ante los medios el 1 de octubre de 2017 como portavoz del partido por estar en desacuerdo con el método usado por el Gobierno para hacer frente a la celebración del referéndum. "Lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado", señaló en la radio catalana.

Así, para Aguirre el traslado de la sede del PP de Génova 13, que ya se planteó con los resultados electorales de abril, podría buscar mejorar las "finanzas del partido". "No sé, porque nunca he estado en la dirección nacional, pero lo que digo es que no puede ser la única reflexión que hagamos", ha insistido.

Por otro lado, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha afeado a Casado el tono utilizado durante la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, en la que el líder del PP cargó contra Abascal. "Una cosa es decir que no a la moción de censura y otra los ataques personales. Me parece que es inaceptable, francamente", ha reconocido Aguirre.

Preguntada por la negociación entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Aguirre ha recordado que el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón se presentó durante su mandato en la Comisión de Justicia y "dijo que iba a cambiar la ley" para que no se "diera el obsceno espectáculo de que los políticos nombren a los jueces que les tienen que juzgar".

"Para mí, lo que fue una vergüenza para todos nosotros fue cuando tuvimos mayoría absoluta no hacer lo que teníamos en el programa electoral", ha lamentado Aguirre, que ha señalado que, si ella fuera Casado, preguntaría cuántos vocales corresponden al PP para después dejar que los jueces fuesen los que los eligiesen.