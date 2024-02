Aguirre defiende a Feijóo: "La condición que se puso para los indultos es exactamente la que pone la ley"

Critica que el Partido Socialista haya "entregado la alcaldía de Pamplona a quienes no han ganado las elecciones"

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el ofrecimiento de indultos condicionados y el rechazo a la amnistía tras contactos con Junts, criticando al mismo tiempo que las críticas se centren en el dirigente 'popular' y no en los pactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo no he leído ni seguido ni escuchado a los 16 que estuvieron en aquella, no sé si comida o cena con Feijóo, lo que sí he hecho es ver lo que ha dicho Feijóo, que él no está ni por la amnistía, ni por los indultos", ha dicho, en referencia al encuentro con periodistas donde se desvelaron los contactos del PP con los independentistas catalanes.

Según ha asegurado, "la condición que se puso para los indultos es exactamente la que pone la ley". "Que vengan a España, que les juzguen, y que una vez que les condenen, se comprometan a no volver a hacerlo. Todo lo contrario a lo que dicen los de Junts. Feijóo lo que ha hecho es decir que está contra la amnistía y contra el indulto, pero como dijo que lo consideró, pues ¿por qué no lo va a considerar? Ahora resulta que a cinco días de las elecciones, de lo que nos tenemos que preocupar no es de los disparates que ha hecho Pedro Sánchez, sino de lo que no hizo Feijóo", ha planteado.

Aguirre ha afirmado este miércoles en Pamplona que "lo que ha ocurrido en España, y en Navarra también, por supuesto" es que se ha perdido el "espíritu de concordia y de consenso, como era el de la transición del 78".

Así lo ha manifestado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una conferencia-coloquio organizada por la Asociación Pompaelo en colaboración con Sociedad Civil Navarra bajo el título 'Navarra en la encrucijada'.

"Y tengo que decir que también creo que España está en la encrucijada. Estoy muy contenta de estar aquí, en Pamplona, porque aparte de ser la capital del Reino de Navarra durante mucho tiempo, es una ciudad muy importante para España, para Navarra desde luego, pero para España también. Estamos en un momento crucial porque hemos visto que el Partido Socialista le ha entregado la alcaldía de Pamplona a quienes no han ganado las elecciones, a quienes quedaron segundos", ha manifestado.

A su juicio, "esto es legal, por supuesto, es legítimo, pero hasta ahora el Partido Socialista se había negado a hacer semejante cosa y lo había negado por activa y por pasiva y, sin embargo, lo ha hecho". "Son tantas las negativas de Pedro Sánchez que luego se han convertido en exactamente todo lo contrario, que aquí tenemos otra, y otra muy importante", ha añadido.

Además, ha criticado el paso del "espíritu de concordia y de consenso, como era el de la transición del 78" a la firma, en diciembre de 2003, del pacto del Tinell "que firman el PSC, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, que contiene un acuerdo que consiste en que 'jamás vamos a votar nunca al PP ni con el PP'".

"Entonces todo lo que era el espíritu de la transición, de la concordia, que todo el mundo renunció a sus máximos para tener una Constitución que no fuera de nadie y que por eso fuera de todos, y que se votó por un porcentaje enorme de votantes, en Barcelona por ejemplo el 90%, en Madrid el 86%, es verdad que en las provincias vascas, donde el PNV preconizó la abstención, bajó un 20% la participación respecto al resto de España, pero por ejemplo en Cataluña, que Esquerra también preconizó la abstención, tuvo el 90%", ha dicho.

Así, ha continuado, "fuimos tirando hasta el año 2003, en que el pacto del Tinell se ha impuesto y el señor Sánchez ha decretado levantar un muro y considerar a todos los que no somos sus entusiastas más impresionantes" como "la fachosfera". "Aquí estamos los que consideramos que el pluralismo político es uno de los principios esenciales de la Constitución, junto con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Han decidido acabar con el pluralismo por el procedimiento de que Pedro Sánchez se une a todos los anti-España con tal de que no gobierne la derecha", ha manifestado.

Preguntada si cree que el Partido Popular puede perder la mayoría absoluta en Galicia en las elecciones de este domingo, Aguirre ha indicado que espera que no: "Lo que dicen todas las encuestas es que vamos a conseguir mantener esa mayoría absoluta, y por lo tanto, yo no tengo por qué dudarlo".

"Es verdad que Tezanos -presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)- ha dicho que lo tenemos muy difícilillo, pero ya sabemos que Tezanos dijo que en Madrid iba a perder Isabel Díaz Ayuso y que iba a ganar el Partido Socialista por mayoría absoluta", ha apuntado.