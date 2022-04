Aguirre dice que Ayuntamiento no podía conocer las comisiones y cree que se debería haber llevado la estafa a juzgados

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha indicado este miércoles que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, debería haber acudido a los juzgados si estafaron al Ayuntamiento con la venta de mascarillas durante la pandemia pero ha subrayado que el Consistorio no es responsable en el pago de comisiones en los contratos porque "ni lo conoce".

En declaraciones a la prensa antes de acudir a la Junta Directiva del PP de Madrid, Aguirre se ha referido así a la defensa del regidor capitalino sobre la investigación de las comisiones millonarias por la compra de mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid con el que se relaciona a Luis Medina y Alejandro Luceño.

"Yo no sé por qué el alcalde de Madrid no lo repite 17 veces porque yo soy de las que dicen que la repetición es la principal figura de la retórica". Yo le escuché a la concejal de Hacienda, Engracia Hidalgo, decir que el Ayuntamiento había pagado a una empresa en Malasia y lo que haya hecho la empresa de Malasia con los comisionistas es que el Ayuntamiento ni lo conoce", ha indicado Aguirre.

Al hilo, ha recordado que en esos momentos se necesitaba material sanitario, no solo mascarillas, y ha indicado que no se pagó un precio tan alto por los tapabocas --no creo que los compraron a demasiado precio, hubo gente que las compró más caras", ha dicho-- pero, en cualquier caso, ha indicado que el alcalde, "si le han estafado en la calidad del material", tendría que "perseguirlo él en los juzgados".

Preguntada por el gobierno de PP y Vox en Castilla y León, la expresidenta madrileña ha defendido esta coalición entre dos partidos constitucionalistas, frente a un Gobierno central que se apoya y pacta con quienes no lo son.

Así, ha recordado que Vox es un partido "perfectamente constitucional" que defiende la indivisibilidad de la nación española, el castellano como lengua oficial y la Monarquía Parlamentaria como forma de Estado, tal y como señalan los tres primeros artículos de la Carta Manga.

"Los tres los aprueba Vox y por desgracia no los aprueban quienes están apoyando a Pedro Sánchez. Ni EH Bildu, ni los independentistas golpistas catalanes, ni el fugitivo Puigdemont, ni por supuesto los comunistas. Ninguno de ellos apoya la Constitución", ha recalcado.

En esta línea, ha parafraseado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su gobierno "socialista free" en Castilla y León para subrayar que es "una grandísima noticia" que este gobierno constitucionalista y "socialista free" esté al frente de la Junta.

Al hilo, ha justificado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya ausentado de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. "Me parece muy bien a las tomas de posesión que he tenido y he tenido muchas no ha venido siempre el presidente de mi partido. No tiene por qué ir y me parece estupendamente bien", ha dicho.

En cualquier caso, se ha mostrado convencida de que el nuevo líder del PP será el que salve a España "de este horrible gobierno de Pedro Sánchez". "El que peor ha gestionado la pandemia con 140.000 muertos, el que nos tiene con una inflación del 9,8%, el doble que la media de los países europeos, el que no quiere bajar impuestos a las personas que están sufriendo la subida de la luz, del gas", ha defendido.

Asimismo, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo por "seguir dándole 20.000 millones de euros, nada menos, a la ministra de Igualdad --Irene Montero-- cuando ese Ministerio sí se podría suprimir y no el de Defensa". "Y Pedro Sánchez podría pensar que las crisis a veces son oportunidades y esta es una oportunidad de cambiar la política de Defensa y la política energética, que no podemos seguir dependientes, en este caso de Argelia, y despreciando las nucleares cuando la propia Unión Europea ha dicho que es una energía limpia y barata", ha zanjado.