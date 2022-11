Agustín Bravo nos habla del estado de salud de Concha Velasco

MADRID, 19 (CHANCE)

Llevábamos mucho tiempo sin ver a Agustín Bravo, de hecho, las últimas veces que le vimos en televisión corresponden a su participación en 'Supervivientes', un programa donde pudimos ver su faceta más personal. El presentador reaparecía este viernes en la cena de gala benéfica, Tierra De Hombres, en la masía de José Luis, en Madrid y hablábamos con él de todos los temas de actualidad.

En cuanto al distanciamiento que hay entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Agustín asegura que "tiene que ser muy triste que un hijo hable así de una madre, al final las cosas confluyen yo creo que tienen mucho temperamento todos" y es que considera que "estar todos los días en los medios te imprime carácter te ponen el micrófono este puedes estar acertado 3 días pero hay otros seis en los que te sueltas".

Además, el presentador de televisión también ha opinado al respecto al ictus que ha sufrido el dj y la decisión de éste de que su madre no esté a su lado: "yo ahí no lo vi lógico, a mí me sorprendió, tu madre, la mía, la madre de quien nos ve hubieran ido pero es cierto que ella no es anónima pero él en ese momento no debía encontrarse con su madre en la cama de un hospital".

Tras las informaciones que se han publicado acerca del estado de salud de Concha Velasco, Agustín asegura que "sencillamente es ley de vida, ahora vendrán altos y bajos yo quiero que esté tranquila, relajada, que la vida le vaya pasando y que vaya siendo feliz como ha sido siempre y nos ha hecho tan felices a nosotros".

También se ha querido acordar de otra de las grandes de nuestro país, Carmen Sevilla, nos asegura que sigue preocupándose por ella llamando a "Moncho, el único o que va a verla, yo a veces le llamo y me dice cómo está siempre me dice lo mismo está guapísima y está muy tranquila y eso me deja tranquilo".