Agustín Bravo, Palito y Lola, la expulsión está entre ellos

MADRID, 20 (CHANCE)

Últimas noticias

Melyssa, Sylvia, Agustín y Lara... estos eran los nominados de esta noche y la suerte estaba echada desde el primer minuto del comienzo de la gala. Ya en la palapa, la organización ha emitido un vídeo en el que hemos visto cómo los concursantes de 'Supervivientes' apostaban que Lara sería la expulsada de esta noche, aunque la gran mayoría la tienen cariño, menos Carlos... que parece ser que le ha declarado la guerra.

El primer salvado de la noche ha sido Sylvia Pantoja, que lo cierto es que no se lo esperaba porque ha sido una de las concursantes que más enfrentamientos ha tenido dentro del concurso, pero parece que afuera está conquistando a todos los espectadores.

El vídeo del día Puigdemont y exconsellers recurren al TUE la suspensión de su inmunidad

La segunda salvada ha sido Lara, que se ha emocionado muchísimo al escuchar su nombre porque siempre ha confesado que el estar en el programa era un sueño que tenía desde hace muchos años y por fin lo está cumpliendo.

Los espectadores del reality han decidido finalmente que el concursante expulsado sea Agustín Pantoja... algo que nos ha extrañado porque muchos seguidores esperaban que fuera Valeria la que abandonase el concurso. "Gracias a todos, ha sido una experiencia intensa, tengo el sabor de boca un poco amargo porque me he comido lo peor de todo este concurso en el barco, con los acorralados, os quiero a todos, todos me habéis dado algo, hasta disgustos" han sido las palabras de Agustín al despedirse de sus compañeros.

"Ha tenido tan mala suerte desde el primer día, le criticaron a las espaldas, luego el corralito, ha tenido muy mala suerte... Nos queremos mucho, no ha tenido la oportunidad de ser concursante de pleno derecho" ha confesado Susana en plató cuando se ha enterado de la expulsión de su marido.

Agustín Bravo llegará a playa destierro con Lola y Palito y el televoto se cerrará esta misma noche, pero no se sabrá el resultado final hasta el lunes cuando se diga oficialmente quien es el concursante expulsado oficial.