Agustín Bravo recuerda a Carmen Sevilla

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace unos días Rappel organizaba en la Iglesia San Antón de Madrid un funeral en honor a Carmen Sevilla y fueron muchos los rostros conocidos que acudieron a mostrar su respeto y admiración por ella. La pérdida de la 'novia de España' ha dejado al mundo del entretenimiento y del espectáculo huérfanos aunque una parte de ella siempre quedará en nuestro recuerdo... y de eso precisamente nos ha hablado Agustín Bravo.

Un año más, Europa Press ha sido testigo de cómo el conocido presentador disfruta del verano en Starlite, Marbella, y cómo no, le hemos preguntado por la recordada Carmen, con la que tuvo mucha relación durante años. Sobre la misa, el exconcursante de 'Supervivientes' nos comentaba que "sí, lo dijo Rappel que le iban a hacer esta misa ese homenaje", pero él no pudo ir porque "estaba aquí en Marbella, pero me alegro mucho, hablé con augusto, su hijo me llamó me dio un beso y bueno, yo le entiendo a augusto perfectamente y también a los amigos que la queremos, que le hayan hecho esa misa me parece estupendo".

En cuanto a la vida de la actriz, Agustín reflexiona y asegura que "ya ha descansado Carmen se lo merecía, tantos años ingresada, soy feliz porque imagino que está arriba descansando, tampoco hay que alargar las osas innecesariamente, lo importante es que ha vivido una vida muy agradable como una auténtica estrella y rodeada de gente que la quería".

Por último, le preguntamos a Agustín por la noticia de la semana, la futura maternidad de Bertín Osborne y nos explicaba que las palabras que tuvo tan desafortunadas "son formas de hablar" y además, añadía que "seguramente Bertín habla siempre muy claro, es muy sensato y sensible, estoy seguro que sí ha dicho algo no adecuado habrá rectificado, Bertín tiene mucha experiencia, es un señor".