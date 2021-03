Agustín Pantoja no abrió la puerta de 'Cantora' a Bernardo Pantoja

MADRID, 10 (CHANCE)

Belén Esteban prometía al principio de la tarde un bombazo sobre la familia Pantoja y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra al escuchar a la colaboradora del programa. La princesa del pueblo ha asegurado que ha hablado con Kiko Rivera estos días para gestionar una entrevista a través de las redes sociales y este le dijo: "Te tengo que contar algo que sepas tú y quiero que lo cuentes tú". Y hecho.

"Hay un amigo de la familia, de toda la vida, que le debe un dinero Isabel Pantoja. Iba a ir a la finca a hablar con Isabel, aunque ya le había dicho varias veces que dónde estaba el dinero... pero bueno, le hombre sabía que no se lo va a pagar. Va a ir el hombre a la finca y lleva a una persona que quiere ver a su madre que se llama Bernardo, este señor va a buscar a Bernardo Pantoja, van a Cantora los dos" ha empezado contando Belén Esteban.

Lo más fuerte ha llegado cuando Belén ha contado que tanto Agustín e Isabel Pantoja no le abrieron la puerta a Bernardo ni al otro señor que iba con él: "Llegan a Cantora, entran por una puerta y cuando llega arriba no hay nadie, pues de repente detrás de la puerta si oye a Agustín Pantoja diciendo que no les iba a abrir la puerta. Entonces Bernardo le dice que le abra que quiere ver a mamá, él les dice que no va abrir la puerta, están un rato allí y se tienen que dar la vuelta porque nadie en Cantora les abren la puerta. Agustín se niega que vea a su madre".

"Bernardo se quedó muy afectado" ha concluido Belén Esteban y asegura que Kiko Rivera ha sido la persona que le ha contado esto y además, ha asegurado que el dj le dijo: "Belén, si estuviera mi abuela viva se iban a enterar estos dos" refiriéndose a Isabel Pantoja y a su tío Agustín.