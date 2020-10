AI & Big Data Congress vincula la competitividad con la predicción de la inteligencia artificial

El congreso aborda la IA durante dos días para profesionales, proveedores y empresas

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El AI & Big Data Congress, celebrado este miércoles y jueves, ha concluido subrayando que la capacidad de predicción que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) establece una ventaja competitiva para las empresas.

Se ha constatado la importancia de adoptar pronto esta tecnología para generar más actividad económica y empleo, así como el apoyo que da en términos de adaptación desde el punto de vista de la inteligencia de las organizaciones, también en el contexto del Covid-19, según un comunicado de los organizadores.

El director del congreso y también director del Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (Cidai) y la Unidad de Big Data & Data Science de Eurecat, Marc Torrent, ha enumerado los ámbitos de actividad donde está prevista una transferencia importante de la IA: entre ellos, el sector agrario, energía y sostenibilidad, lenguaje y habla, movilidad, salud y bienestar, educación, industrias culturales y basadas en la experiencia e industria 4.0.

CIDAI

También ha explicado los objetivos del Cidai y algunos de sus proyectos para 2020, entre los que destaca el Deep Learning para diagnosticar tumores pulmonares, predecir la accidentabilidad para mejorar el control del tráfico, mejorar el reciclaje selectivo y aplicar Machine Learning en data sets encriptados manteniendo la privacidad de la información.

El Cidai es una iniciativa público-privada (con Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Supercomputing Center, Centro de Visión por Computador, Everis, Fundación i2CAT, Microsoft y SDG Group) con el fin de generar, validar y transferir tecnologías de IA fiable de alto valor añadido, para fomentar la innovación en sectores estratégicos, e identificar propuestas tecnológicas innovadoras, para difundirlas a empresas e instituciones.

180 EMPRESAS DE IA EN CATALUNYA

El director de Innovación y Economía Digital de la Generalitat, Daniel Marco, ha destacado en el congreso que los países que apuesten más por la IA capturarán más crecimiento económico, con más creación de empresas y de empleos, además de conseguir "más calidad, centrada en sus principios y no con tecnología importada".

Al afirmar que la IA es una de las tecnologías digitales que más impactarán, ha cifrado en 180 las empresas de este ámbito en Catalunya, y que están facturando 1.350 millones de euros.

El presidente de Eurecat, Xavier Torra, ha afirmado que la IA "ofrece unas oportunidades de diferenciación de las empresas asumible para empresas medianas", para competir en unos mercados que cada vez son más duros.

MEDIDA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, Michael Donaldson, a la capacidad de predicción que dan el Big Data y la IA hay que sumar la capacidad de adaptación de "la inteligencia más personal, más colectiva, más desde la inteligencia de las organizaciones".

Y ha dicho que el Ayuntamiento está desarrollando una Medida de Gobierno para que la IA mejore la provisión de servicios públicos, con atención especial por las implicaciones éticas, para garantizar que las tecnologías emergentes no provoquen nuevas discriminaciones.

DAVID CARMONA (MICROSOFT)

El director de IA e Innovación de Microsoft, David Carmona, ha afirmado que "la crisis actual ha acelerado la fase de poner a funcionar la IA conectada a resultados de negocio".

Ha explicado que muchas empresas usan la IA para responder a la crisis "en escenarios mucho más tácticos", y ha previsto que, cuando se vaya volviendo a una nueva normalidad, la IA formará parte de la redefinición de negocios.

Para él, la IA "puede ayudar de forma muy sencilla a día de hoy sin necesidad de grandes inversiones": en la optimización de procesos, la productividad de los empleados y el servicio al cliente.

ORIOL VINYALS (GOOGLE DEEPMIND)

El director de investigación en Deep Learning de Google DeepMind, Oriol Vinyals, ha hablado de últimas tendencias en aprendizaje automático y de avances en Deep Learning que se esperan estos años.

Según él, el tiempo entre desarrollar una idea y ponerla en el mercado se está acortando gracias a la mejora de la comunicación y de los procedimientos en los que están implicados investigadores, product managers e ingenieros de software.

EL CONGRESO

El AI & Big Data Congress, pensado para profesionales, proveedores y empresas, también ha abordado la presentación de propuestas innovadoras a cargo de Everis, Microsoft, SDG Group y Oracle; la democratización de la IA; su aplicación para gestionar crisis, con aportaciones de la Generalitat , el Hospital del Mar, Fhios y Weoptimize; ha expuesto casos de éxito en IA, con empresas y organizaciones como Fundación i2CAT, Simon, Adevinta, Mango, Everis, CaixaBank, CTTI y Verbio.

También ha tratado la equidad e interpretabilidad de los algoritmos de IA, a partir de la visión de Eurecat, UPC, GMV y AIS; ha dado a conocer aplicaciones pioneras con SDG Group, Eurecat, CVC, Pal Robotics, Microsoft, Fundación i2CAT, Kostal, BSC y la Universidad de Valladolid; ha incluido la sesión 'Arquitecturas, plataformas e infraestructuras' con Minsait, Unicaja, Lifull Connect, y un workshop de Microsoft y Everis.

El congreso es una iniciativa del Cidai coordinada por Eurecat y con el patrocinio de la Generalitat, SDG Group, Microsoft, Everis y CaixaBank.