Aina Vidal (UP) reclama a Escrivá que se centre en desplegar el acuerdo de pensiones y deje sus "opiniones personales"

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha reclamado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se centre en explicar y desarrollar el acuerdo de revalorización de pensiones y no en sus "opiniones personales" sobre el índice de equidad intergeneracional, una medida que no está en el pacto.

Así se ha expresado en las redes sociales después de que este jueves el ministro haya afirmado que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional producirá un "ajuste moderado" sobre la pensión de los llamados 'baby boomers'.

"Es un ajuste bastante moderado. No verán mermada su pensión, podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más", ha explicado a continuación Escrivá.

Para la diputada de Unidas Podemos, estas declaraciones del ministro de Seguridad Social, el mismo día en que se rubricaba el acuerdo entre el Gobierno y agentes sociales de revalorización de pensiones al IPC y derogación del factor de sostenibilidad del PP en 2013, supone "una extraña forma de explicar un acuerdo" al "centrarse en algo que no forma parte de él".

"Tenemos mucho trabajo en desarrollar el acuerdo de gobierno en materia de pensiones y sería deseable que el ministro Escrivá se centrara en eso y no en sus opiniones personales", ha lanzado Vidal en Twitter.

PRÓXIMO RETO DE UP: MEJORAR LAS PENSIONES MÍNIMAS

Previamente, Unidas Podemos ha ensalzado el acuerdo de reforma de las pensiones pero también ha dejado claro que el nuevo índice de equidad intergeneracional "no podrá suponer recorte de prestaciones futuras".

Un pacto que para la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone un "cambio de paradigma" al "garantizar la revalorización de las pensiones al IPC y derogar el factor de sostenibilidad del PP". "Las pensiones son un pilar imprescindible para reconstruir un nuevo pacto intergeneracional", ha detallado en Twitter.

El responsable del área económica de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, también ha destacado las virtudes del acuerdo aunque ha asumido que tiene un déficit que debe corregirse en los próximos Presupuestos Generales del Estado: la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas.

Álvarez ha destacado que uno de los principales hitos de la reforma es la eliminación del índice de revalorización que aplicó el PP y que "condenaba a las pensiones a perder poder adquisitivo", unido al fin del factor de sostenibilidad que "reducía la cuantía de la pensión a medida que incrementaba la esperanza de vida".

"Frente a las reformas anteriores, basadas en recortes de las pensiones como principal mecanismo de ajuste, en esta ocasión se opta por garantizar su crecimiento, modificar los incentivos a la jubilación anticipada y mejorar la financiación de la Seguridad Social", ha loado Álvarez también en redes sociales.

PACTO SIN RECORTE DE PENSIONES

Al hilo, ha insistido en que "no hay recortes de pensiones" al no incorporarse "ninguna referencia a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión", por lo que las pensiones seguirán calculándose con los últimos 25 años y no con los últimos 35 años cotizados, "como algunas voces habían pedido".

Con ello aludía al polémico borrador del Gobierno que aludía a la ampliación de los años de cómputo y en el que figuraba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como departamento encargado de llevarlo a cabo.

El socio morado de la coalición, ya desde la anterior etapa liderada por Pablo Iglesias, se opuso de plano a que se incluyera esa medida, al subrayar que hubiera sido un recorte "inaceptable" y "desleal" con el acuerdo de gobierno, como dijo en su día el exvicepresidente segundo.

Otras virtudes del acuerdo, según Álvarez, es el incluir" una reivindicación histórica" para desarrollar, en un plazo de tres meses, la normativa que garantice la cotización a la Seguridad Social de los becarios y que contará con un 75% de reducción.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, precisamente ha destacado que ha sido el secretario de economía de la formación morada el "principal responsable" de haber negociado un acuerdo con Escrivá que "garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y deja fuera elementos lesivos".