Ainhoa Arteta, en un momento de "felicidad completa" explica por qué está cerrada al amor

MADRID, 21 (CHANCE)

Imparable y pletórica. Así está Ainhoa Arteta que, completamente recuperada de los gravísimos problemas de salud que a punto estuvieron de costar la vida el pasado mes de agosto, retoma al 100% su carrera profesional, con una gira de actuaciones por los teatros y óperas más importantes de nuestro país.

Pero antes la soprano ha sacado un hueco para asistir al estreno de la última obra de teatro de Jorge Sanz, María Barranco y Ana Turpin, 'El premio', y, con una sonrisa que refleja el gran momento que está atravesando una vez 'olvidados' los peores meses de su vida, nos ha contado cuál es su verdadero premio y por qué no quiere volver a enamorarse tras su reciente divorcio de Matías Urrea.

- CHANCE: Como estas.

- AINHOA: Muchísimo mejor, cada día mejor y con muchas ganas, el lunes empiezo en Oviedo con una Zarzuela y abro ya el calendario entero. Hay cosas, hay proyectos, hay alguna historia también con Vicente Amigo que os enteraréis más adelante.

- CH: La obra se llama El Premio, el premio es tu salud.

- AINHOA: Hombre, sin ninguna duda, el premio para mí es la salud y después de todo lo que me ha pasado las cosas las veo de otra manera, otra oportunidad en la vida para mí es como un regalo.

- CH: Recuperada al 100%.

- AINHOA: Dándolo todo gracias a Dios.

- CH: Como defines este momento.

- AINHOA: Felicidad al cuadrado, felicidad completa, todos los días me levanto y le doy gracias a Dios por haberme dado esta segunda oportunidad y ser consciente de que he tenido una segunda oportunidad.

- CH: En el terreno personal también estás feliz, tranquila, relajada, con ganas de rehacer tu vida.

- AINHOA: No, no, ninguna necesidad.

- CH: Hay momentos en los que la soltería hay que defenderla.

- AINHOA: La verdad es que estoy feliz con mis hijos, mis amigos, mi familia y ahora para mí es un periodo maravilloso en la vida donde estoy con mi trabajo, proyectos y nada más.

- CH: Cerrada al amor.

- AINHOA: Al amor nunca estoy cerrada porque el amor es lo que mueve la vida, yo quiero amor y mucho amor, pero no el amor conyugal. Hay muchos tipos de amor.

- CH: Amor a la profesión.

- AINHOA: Y a mis hijos, la familia, amigos y ya está.

- CH: Qué te dicen en casa.

- AINHOA: En casa están todos felices, yo no era consciente, pero ellos sí me vieron y supieron que yo estaba a punto de morir, todos y cada uno de los días en un regalo, totalmente. No ha sido fácil pero también es verdad que me han demostrado lo fuertes que son y lo preparados que están de ser hijos de una profesional.

- CH: Tú les has enseñado a ser así como son.

- AINHOA: No lo sé, creo que la necesidad al final te hace virtuoso y siempre he dicho que mis hijos han nacido en un entorno como el mío y las necesidades que han tenido les han hecho tomar las decisiones y las cosas que hacen en la vida por algo.

- CH: Estoy une mucho a la familia, la fortalece.

- AINHOA: Muchísimo. Con mucha felicidad y sobre todo con conciencia que es lo que hace falta.