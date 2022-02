Ainhoa Arteta, nerviosa ante su vuelta a los escenarios

MADRID, 25 (CHANCE)

Ainhoa Arteta presenta su vuelta a los escenario en el Teatro de la Zarzuela y lo cierto es que la hemos visto radiante, como siempre tan ilusionada con sus proyectos laborales, nos ha mostrado su mejor sonrisa y nos ha hablado de los últimos acontecimientos que han azotado la actualidad informativa.

La soprano nos ha confesado que está muy nerviosa por volver a los escenarios y espera contener la emoción durante el concierto: "me he preparado muchísimo en Berlín y yo creo que todo irá bien, no tiene por qué salir mal si se siguen todos los pasos. Lo único que sí que tengo miedo a quebrarme a nivel emocional y llorar o hacer algo así. La emoción la llevaré desde antes de salir pero espero no llegar a las lágrimas".

Ainhoa Arteta, después de tantos sucesos complicados en su vida, nos ha contado cómo convive con el dolor: "Sigo teniendo dolor pero ya dejé de medicarme hace muchísimo tiempo porque he asumido un dolor sordo sobretodo en la mano y también los dedos de los pies que están muy afectados. Es un dolor que asumo y con el que tengo que vivir porque es lo que pasa con estas historias y hay que seguir adelante".

La cantante nos ha asegurado que se acordará principalmente de su madre y su profesora durante el concierto: "de quien más me voy a acordar es de mi madre y mi profesora que ya no está porque se fue con la pandemia también".

Ainhoa revive de nuevo, tiene más ganas que nunca de regresar ante su público y ahora ya no va a hacer en su vida nada que ella no quiera: "Totalmente. Es que es verdad, en estas carreras tienes que delegar muchas cosas pero bueno, tengo que responsabilizarme yo de muchas de ellas que ya estoy en ello y desde luego para mí ya no solo a nivel personal sino a nivel teatros. No voy a hacer lo que no quiera hacer yo" y tiene claro cuáles son sus prioridades: "Mucho más espacio para mi familia y mis amigos de verdad".