Ainhoa Arteta, radiante tras ser distinguida como nueva 'Embajadora de Sevilla'

MADRID, 19 (CHANCE)

Enamorada de su marido, Matías Urrea, y triunfando en televisión, Ainhoa Arteta acaba de ser nombrada 'Embajadora de Sevilla', un premio concedido por la asociación Sevilla City Centre que reconoce la labor de aquellas personalidades que ayudan a la promoción de la ciudad andaluza. Radiante, la soprano acudió a recoger su galardón a un íntimo acto que tuvo lugar en la iglesia de San Luis de los franceses de la capital hispalense. Una distinción que celebra su tercera edición y que, anteriormente fue recibida por Iñaki Gabilondo y Cristina Hoyos.

Agradecida y emocionada, Ainhoa confiesa que "es un honor para mí, me siento muy alagada porque además adoro Sevilla, me hubieran dado o no el premio seguiría siempre hablando bien de Sevilla, siempre aterrizo aquí y parece que estoy en mi casa. Le tengo mucho cariño a esta ciudad, siento algo especial".

"Mira que he recibido premios en mi vida y en mi carrera, pero para mí esto es un premio muy especial, quiero que el público lo sepa porque yo cuando conocí Sevilla, que ya hace muchos años que venía por trabajo, un enamoramiento a primera vista ya con la ciudad, la ciudad es una maravilla, es un regalo de la humanidad y luego ya además hice amigos, he hecho amigos, tengo amigos y he vivido muchos momentos, vivo muchos momentos en Sevilla" ha confesado Arteta, que añade que "es una de las ciudades a las que me gusta escaparme, necesito su luz, necesito su ambiente, esa humanidad que se respira en esta ciudad. Que me hayan hecho embajadora de esta ciudad me parece un grandísimo honor. Allá donde vaya Sevilla será mi estandarte. Me siento muy de esta ciudad".

Ya recuperada del Covid, y retomando sus compromisos profesionales, Ainhoa señala que "ahora me encuentro muy bien, pero ha sido un COvid complicado, no ha sido fácil, gracias a Dios no tuve que terminar intubada en un hospital, lo pasé en casa, pero no de los asintomáticos".

Por tanto, no duda en mandar un mensaje de ánimo a todos los que están padeciendo esta terrible enfermedad: "Desde aquí mando un abrazo enorme a mucha gente que está pasando el Covid, no en hospital, pero no por eso no está pasando un Covid complicado. Animo, se sale, aunque se pasa mal y uno pasa mucha angustia, la final cada vez sabemos más sobre este virus y cada vez lo están atajando las profesiones como mejor pueden y además cada vez con más información, mucho ánimo y mucha fuerza. Yo recé mucho, rezar, rezar es importante".