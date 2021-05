Ainhoa Arteta reaparece visiblemente recuperada tras sus preocupantes imágenes en silla de ruedas

MADRID, 19 (CHANCE)

Últimas noticias

Ainhoa Arteta ha reaparecido visiblemente recuperada en la inaguración de Fitur después de desvelar recientemente que el Covid que padeció hace unos meses le ha dejado una molesta e inesperada secuelas, una inflamación venosa en las rótulas que le impide caminar con normalidad, por lo que se la ha visto en silla de ruedas y que, aunque no es grave, sí es molesta, por lo que los médicos le aconsejaban pisar el freno y guardar reposo una temporada.

Tan amable como de costumbre, la soprano nos ha contado que todavía no se ha vacunado contra el Coronavirus algo que, aunque pasó la enfermedad, quiere hacer "cuanto antes". "A mí que me pongan la que quieran. La que sea pero que me vacunen", ha afirmado asegurando que le da igual si le inoculan Pfizer, AstraZeneca o Janssen.

El vídeo del día Sánchez pide a PP, Vox y Cs que hagan “oposición de Estado”

Consciente de que su imagen en silla de ruedas desató una gran preocupación entre sus seguidores, Ainhoa ha explicado que "no estoy en silla de ruedas. La pedí porque la T4 es muy larga y andaba con muletas porque tenía una inflamación pero bueno, no ha sido más". "Estoy ya andando bien, cada vez recuperándome mejor e ilusionada porque todo esto arranque, que vayamos cogiendo la normalidad y este país salga adelante y resurja de sus cenizas", ha afirmado, feliz por su recuperación física.

En su visita a Fitur para enamorar con su prodigiosa voz, la soprano se ha encontrado con los Reyes y la hemos podido ver charlando amigablemente con Doña Letizia y con Don Felipe que, como Ainhoa confiesa, "me han saludado muy cariñosos y les ha gustado mucho el tema. Y nada, me han dicho que me cuidase porque estaban también preocupados pero nada, yo ya estoy bien".

Por último, y después de invitar a la gente a que visite España este verano, Ainhoa ha querido dedicar unas palabras de ánimo a todos los que han sufrido las temibles consecuencias del Covid. "Un saludo a todo aquellos que han padecido, como dice la canción, todos aquellos fallecidos que nunca serán olvidados y que esto nos ha hecho más fuertes y desde aquí toda mi energía y todo mi cariño a todos aquellos que han pasado muchas dificultades y que seguirán pasando algunas dificultades todavía a cuenta de todo esto. Pero ¡saldremos!"