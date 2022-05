Ainhoa Cantalapiedra, así ha sido su llegada a España tras su discreto paso por 'Supervivientes'

MADRID, 25 (CHANCE)

Conocida por su victoria en en la segunda edición de 'Operación Triunfo' en el año 2002 y bastante alejada del foco mediático desde entonces, Ainhoa Cantalapiedra decidía volver a la televisión de la mano del reality más extremo de la pequeña pantalla, 'Supervivientes'.

Fuerte, empoderada y con las ideas muy claras, se esperaba mucho de la cantante; sin embargo, su concurso no ha sido el soñado y, más allá de un par de discusiones con Marta Peñate o una semana ejerciendo de 'parásito' en Playa Paraíso, poco podemos destacar de la artista, que este domingo era la expulsada definitiva del reality.

Algo que parece no haberle importado lo más mínimo, ya que este miércoles ha llegado de lo más sonriente al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, donde no ha dudado en ponerse a bailar al ritmo de la música que sonaba en los auriculares que la organización le puso para que no escuchase nuestras preguntas.

Con las inseparables trencitas que ha lucido durante su aventura en Honduras, Ainhoa se ha mostrado exultante, confesando que todavía no se creía que estuviese en España. Eso sí, sobre su concurso, los comentarios que algunos de sus compañeros han hecho sobre ella - como Desi, Marta o Nacho Palau - o los planes que tiene ahora, ni una palabra: "No escucho" se disculpaba a las carreras antes de retomar, poco a poco, la normalidad.