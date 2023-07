Ainhoa Cantalapiedra nos habla de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace unos días hablábamos con Ainhoa Cantalapiedra y se abría en canal para contarlos algunos episodios dolorosos de su infancia. La artista nos ha hablado con el corazón y ha relatado ante nuestras cámaras cómo sufrió bullying de pequeña y cómo habla de ello en su último single, 'Arrastrando un cadáver'.

"En el colegio me empujaban hasta del autobús casi en marcha, me ponían agujas en la silla, me dejaban desnuda era muy agresivo" nos confesaba y, además, nos reconocía que no contó nada a su familia: "la familia no le contaba nada, me daba vergüenza, yo me sentía culpable. Es un problema que siente la gente que sufre bullying muchas veces".

En cuanto a si se ha vuelto a encontrar con este tipo de personas, la artista nos explicaba que "son personas, a veces gestionan mal las cosas, creo que perdonarles a ellos y a mí es básico para seguir adelante, es una misión imposible muy buena".

En su edad adulta, también ha superado una relación tóxica para la que tuvo que pedir una orden de alejamiento: "Como personaje público he tenido que poner alguna orden de alejamiento y mi último single, 'arrastrando un cadáver' habla de eso, del amor propio, de cómo tuve que alejar a una persona por amor propio, por integridad. Somos mujeres y tristemente, el machismo y todo lo que hay en la sociedad muchas veces nos sobrepasa".

Le preguntábamos también por esa orden de alejamiento y nos explicaba que "la ley se respetó gracias a dios, esa persona se apartó de mi vida y yo más feliz que una perdiz. Yo le deseo lo mejor, como te digo he perdonado, a ellos y a mí, les deseo lo mejor que el karma existe".

Por otro parte, Ainhoa también nos habló de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, desvelando que "solamente he visto el vestido y me ha parecido precioso, estaba muy basado en la reina, en Letizia, pero yo no soy nadie para opinar, si ella es feliz, ellos son felices, que viva el amor y su misión imposible". Eso sí, la cantante les desea toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa: "Tristemente, somos punto de mira y más las mujeres, en la vestimenta y en lo físico, en vez de pensar, será feliz o no, hay que cambiar ese tipo de sociedad enferma".