Airbus descarta adquirir el 29,9% de Evidian a Atos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Airbus no continuará con las negociaciones iniciadas el pasado febrero para adquirir a Atos la participación minoritaria del 29,9% de Evidian, según ha anunciado este miércoles.

En concreto, la compañía ha explicado que, "tras un cuidadoso análisis", ha llegado a la conclusión de que esta potencial compra no cumple con sus objetivos "en el contexto y estructura actual".

No obstante, ha explicado en una nota de prensa que Airbus y Atos siguen discutiendo otras opciones y continúan trabajando en la asociación estratégica y tecnológica a largo plazo entre Airbus y Evidian, "que tiene el potencial de crear un valor significativo para ambas compañías".

El pasado febrero, Atos informó de que había recibido una oferta indicativa de Airbus para adquirir el 29,9% de Evidian y firmar un acuerdo estratégico y tecnológico a largo plazo. No obstante, no tenía intención de conceder exclusividad a Airbus y no aseguraba que se fuera a firmar ningún acuerdo.