La AIReF da cinco meses para un plan para sanear las cuentas y ve difícil ejecutar todos los fondos europeos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) espera que en cinco meses el Gobierno presente una hoja de ruta para sanear el déficit y la deuda y ha señalado en el Congreso que ve difícil que las administraciones públicas sean capaces de ejecutar la totalidad de los más de 26.000 millones de euros que España prevé recibir en fondos europeos para afrontar la crisis.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para ofrecer su visión de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha subrayado que ese plan de reequilibrio está obligado por la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria en caso de suspenderse las reglas fiscales, como se ha hecho para este año y 2021, si bien ha concedido que "puede haber dudas en los tiempos".

"Pero hay un hito que no podemos ir más allá y es abril. Cuando hemos hecho el informe para determinar que se daban las circunstancias excepcionales hemos dicho que, cuando se mande el plan, que formará parte del plan de reformas, tiene que ir acompañado de un plan fiscal y de un escenario presupuestario", ha dicho.

En todo caso, la responsable de la Autoridad Fiscal considera que el Gobierno puede "ir trabajando ya en ese plan": "Si queremos ser serios y rigurosos, ni las prisas probablemente sean buenas ni tampoco demorarlo hasta cuando ya no sea necesario", ha aseverado.

VE "DIFÍCIL" EJECUTAR LOS 26.000 MILLONES DE FONDOS EUROPEOS EN 2021

Por otro lado, la presidenta de la AIReF ha remarcado que es "muy importante" el Plan de Reconstrucción y los fondos europeos que lleguen de la UE (más de 26.000 millones en 2021), si bien ha mostrado su "escepticismo" respecto a la ejecución de esos fondos en 2021, ya que no se conoce la normativa aplicable ni la condicionalidad del plan, por lo que aunque se puedan iniciar los proyectos desde el 1 de enero ve "difícil" que se puedan gestionar y gastar los 25.000 millones en el ejercicio.

No obstante, ha indicado que "no necesariamente" habrá dificultades en el medio plazo y ha negado que España siempre haya tenido problemas de absorción de fondos estructurales, puesto que "durante mucho tiempo la ejecución y capacidad de absorción fue de l00%", aunque se vio afectada en los últimos años por la época de consolidación fiscal.

"Hay todas las dudas sobre 2021, pero a medio plazo ha que dar un margen de confianza", ha indicado, subrayando que además ahora se conocen "claramente" las partidas presupuestarias y las secciones en las que se acometerán los proyectos financiables por los fondos europeos, algo que hasta ahora no sucedía y que facilitará el seguimiento de la ejecución.

Por ello, ha alertado de que hay "riesgos" de que el impacto positivo de los fondos europeos no se produzca en 2021 y riesgos de que si no se seleccionan bien los proyectos no se produzca el multiplicador superior al 1% que se espera, si bien cree que se está a tiempo de "hacerlo bien".