Aitana desbordada con la mudanza a su nueva casa

MADRID, 19 (CHANCE)

Este año está repleto de estrenos para Aitana Ocaña. Pero sin duda los más importantes para la cantante son la vuelta a los escenarios en el terreno profesional y la mudanza a su nueva casa, en el personal. Este último tiene algo desbordada a la catalana y no dudó en confesarnos que estrenar casa no es tarea fácil.

Aitana se subió al escenario del festival 'Primavera Pop' donde, como buen apertivo de su gira '11 razones' -repleta de sold out-, ofreció un recital que no solo deleitó a los fans que tuvieron el privilegio de verla en directo, sino también a ella misma. Muchas son las sensaciones que está viviendo tanto en el terreno profesional como el personal y no pudo reprimir sus lágrimas de emoción e impresión por el excelente momento que está viviendo y que nos cuenta en primera persona.

Chance: ¿Cómo está siendo la vuelta?

Aitana: Acabo de llegar, no me ha dado tiempo de asimilarlo. Llevo una semana muy nerviosa, estoy con ensayos para mi gira y estar aquí con estos artistazos, estoy emocionada, nerviosa.

CH: Este verano hay gira...

A.C: Si, empiezo el 1 de julio en Barcelona, ojalá que os guste. No sé qué deciros de la gira, solo sé que es muy diferente a la anterior y va a ser más rollo de 11 razones, pop con rollito rock.

CH: ¿Qué tal la mudanza?

A.C: Es una cosa muy larga, no es fácil hacer la mudanza, me estoy dando cuenta, ¡todavía no he empezado.

CH: ¿Y qué tal con Miguel?

A.C: Todo genial.