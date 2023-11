Aitana hace su confesión más dura tras su imagen viral sin flequillo: "Me hicieron bullying en el colegio por eso"

MADRID, 23 (CHANCE)

Aitana se ha convertido en viral en redes sociales en las últimas horas por un vídeo en el que aparece sin maquillaje y con su inseparable flequillo recogido, mostrando una imagen completamente diferente a la que estamos acostumbrados y en la que a primera vista no parece ella.

Aunque muchos usuarios han aplaudido su belleza al natural, han sido muchos los que no han dudado en cebarse con su aspecto y bromear con su parecido -surrealista cuanto menos- con Kiko Rivera.

A pesar de que Aitana no suele entrar en las informaciones que circulan en el mundo 2.0 sobre ella, y de que está disfrutando de unos días de descanso en México con Sebastián Yatra y sus padres antes de actuar en el país azteca este viernes, no ha dudado en responder a las 'burlas' sobre su aspecto sin flequillo con un demoledor mensaje en Twitter en el que, además de asegurar que dichas imágenes están "manipuladas" ha pedido respeto contando por primera vez lo mal que lo pasó por esta parte de su físico cuando era solo una niña.

"Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real" ha dicho a sus seguidores, revelando a continuación su confesión más desgarradora: "También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande" ha contado, hablando por primera vez de lo duro que fue que sus compañeros se burlasen de ella por el tamaño de su frente.

"Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes" ha concluido, dejando claro que aunque ha superado sus complejos y nada queda de esa niña que sufrió bullying en el colegio, no está dispuesta a que se hagan montajes con su físico. ¡Bravo Aitana!