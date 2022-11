Aitana y Miguel Bernardeau presentan 'La útima' y desvelan qué es lo más bonito de haber trabajado juntos

MADRID, 30 (CHANCE)

En el mejor momento de su vida, Aitana Ocaña debuta en el mundo de la interpretación y lo hace, además, de la mano de su novio, Miguel Bernardeau. Un sueño cumplido en forma de miniserie para Disney+, 'La última', que se estrena en la plataforma el próximo 2 de diciembre y que la enamoradísima pareja acaba de presentar en Madrid coincidiendo con su cuarto aniversario de amor.

Tímidos a la par que cómplices, la artista - de 23 años - y el hijo de Ana Duato - de 25 - han hablado de qué ha supuesto para ellos compaginar trabajo y amor en este proyecto dirigido por Eduard Cortés y Abigail Schaaff en el que Aitana interpreta a una joven que sueña con ser cantante y Miguel a un compañero de instituto que lucha por convertirse en boxeador.

Una historia de miedos, superación, valentía y amor de la que sus protagonitas prefieren no dar demasiados detalles por la enorme expectación que se ha creado en torno a su primera experiencia trabajando juntos, aunque no han tenido problemas en confesar lo gratificante y especial que ha sido para ambos rodar 'La última' junto al otro.

"Para mí fue mucho más fácil conectar con Miguel. Yo lo conocí a través de la pantalla, lo vi y fue como que dije 'uy, este chico, qué bien lo hace' y ya me gustaba* Poder trabajar con un actor al que ya admirabas y que al final inevitablemente tenéis esa conexión, es más fácil. Para mí ha sido más fácil tenerte en mi primer proyecto como compañero y yo feliz, la verdad" ha reconocido Aitana, espectacular con un ajustadísimo mono de lycra en tonos negro y rojo.

Miguel, por su parte, ha dedicado unas preciosas palabras a su chica, aplaudiendo su talento innato para la interpretación: "Es una pedazo de actriz increíble, la verdad. Aitana tiene una forma de sacar sus emociones muy rápida, muy fácil, muy orgánica y es muy bonito como lo hace". "Fue muy bonito para mí el ver que mi amiga, mi pareja, es una pedazo de actriz increíble y me motivó muchísimo como compañero de serie, me ayudó a sacar las escenas que más me costaban. Merece la pena estar aquí más allá de la experiencia y eso es muy bonito" ha asegurado, dejando sin palabras a su novia, que abrumada tan solo alcanzaba a decir un tímido "gracias".