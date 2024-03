Aitana Ocaña se apunta a la moda de los calzoncillos 'a la vista'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

¿Se han reconciliado Aitana y Sebastián Yatra? A pesar de que los cantantes, que rompieron su relación el pasado noviembre, no se han pronunciado sobre los insistentes rumores, sus comentadísimos encuentros en las últimas semanas apuntan a que se han dado una segunda oportunidad.

Primero hicieron una escapada para dos a Islandia; después se dejaron ver de la mano por el aeropuerto de Londres y, por si quedaba alguna duda, el colombiano fue captado saliendo de la casa de la triunfita en Madrid tras pasar la noche juntos antes de poner rumbo a Nueva York.

Una reconciliación que no haría ninguna gracia al entorno de Aitana y sobre la que ella ni confirma ni desmiente. Tras impactar con un vestido transparente que dejaba a la luz su ropa interior en el desfile de Paco Rabanne en la Semana de la Moda de París, la cantante de 'Las babys' ha reaparecido en Madrid luciendo otra de las tendencias del momento, la de llevar calzoncillos masculinos dejándolos a la vista para dar el toque 'comfy' a su look.

La catalana, centrada en sus compromisos profesionales tras confirmarse que protagonizará la nueva comedia romántica de Netflix, 'Pared con pared', junto a Fernando Guallar, se ha dejado ver en la noche madrileña con un estilismo rockero que nos ha hecho preguntarnos si oculta un guiño a Sebastián Yatra.

Pantalón ancho en color negro, biker de cuero y jersey en el mismo tono, gafas de sol -para intentar pasar desapercibida aunque a la vista está que no lo consiguió-, botas rojas con suela track y plataforma y, el toque especial al look, unos calzoncillos de color blanco asomando por su cintura. Un modelo muy similar al que le hemos visto al cantante de 'Tacones rojos' en numerosas ocasiones. ¿Serán suyos y es la manera de Aitana de confirmar su reconciliación? No tenemos ninguna prueba, pero... ¡Todo es posible!