Aitana Ocaña confiesa que ha aprobado el examen teórico del carnet de conducir

MADRID, 29 (CHANCE)

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau formaban una de las parejas más seguidas de este país y tras promocionar la serie que rodaron juntos, 'La última', saltó la noticia de su ruptura sentimental... dejando a todos los fans de ambos completamente entristecidos, pero lo cierto es que no les duró mucho. Días más tarde se empezó a hablar de un coqueteo entre la cantante y Sebastián Yatra.

Aunque al principio solo eran rumores y ninguno de los dos protagonistas ha confirmado el noviazgo, las imágenes hablan por si solas, como las que hemos podido ver este miércoles en la revista Lecturas. No cabe duda de que Aitana ha encontrado en Sebastián su mejor apoyo tras su ruptura con el actor y ha comenzado, con ilusión, una nueva historia de amor.

Esta noche, Aitana se ha sentado en el plató de 'El Hormiguero' con Pablo Motos y le confesaba que estaba algo nerviosa porque "llevo como cuatro meses que no haga nada de cara al público". Promocionando "Los Ángeles", su última canción, la artista también ha desvelado que ha estado creando todo este tiempo temas nuevos que van a sorprender a todos sus seguidores.

Aitana ha explicado que "me ha cambiado la vida" su gira por Latinoamérica porque recibió el calor de su público. La artista es "consciente de la suerte que tengo" y durante todos los días piensa en el éxito que está cosechando para tener los pies en la tierra y que la fama no le nuble la realidad.

"Os tengo que decir una cosa" le decía a Pablo cuando le preguntaba por cómo lleva el carnet de conducir, que se lo lleva preparando varios meses, y la artista ha desvelado que esta misma mañana "he hecho el examen del teórico y lo he aprobado", lo que le ha provocado una alegría inmensa.

También se le ha preguntado por la boda entre Lele Pons y Guaynaa, un eventazo que la cantante no olvidará porque "estuvo súper divertida" y el convite fue "muy distinto" que terminó con "un fiestón a lo grande".

Aunque el presentador no haya tratado directamente por este romance con Yatra, las hormigas si que le han preguntado que no soporta en una primera cita, a lo que la artista ha respondido: "no me gusta como que haya muchos silencios". Y es que Aitana siempre se ha mostrado muy reticente a la hora de hablar de su vida privada, de hecho durante su relación con Bernardeau, pocas fueron las veces que dio detalles públicamente.