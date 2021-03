Aitana Ocaña: "Cuando me llamaron Antonio Banderas y María Casado, me puse a llorar"

MADRID, 7 (CHANCE)

Aitana Ocaña ha sido una de las invitadas estrellas para participar y deleitarnos con su voz en la 35 edición de los Premios Goya 2021 que ha tenido lugar este sábado. La artista, que está cosechando éxitos de una manera bestial, ha hablado con nosotros y nos ha confesado cómo se encuentra en estos momentos en los que su vida profesional y personal están mejor que nunca.

La artista nos ha sorprendido porque se ha presentado a los premios Goya 2021 con un cambio de look que no nos esperábamos, melena morena con flequillo abierto. La actriz ha querido aparecer así porque se trata de un evento de lo más especial en su carrera profesional: "Antonio Banderas y María Casado me llamaron y me puse a llorar, era muy emotivo".

El vídeo del día ‘Y llovieron pájaros’, ‘The owners’ y ‘Women’ llegan a los cines

Aitana Ocaña también nos ha dedicado unas bonitas palabras hacia su pareja, Miguel Bernardeau: "Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, todo fenomenal. Está todo muy bien, no suelo colgar fotos con él porque nos gusta que queden para nosotros, pero bueno, una vez al año no hace daño"