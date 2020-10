Aitana Ocaña lanza su nuevo perfume, "Be magnetic"

Después del éxito de su primer perfume, la artista muestra ahora su faceta más chic y sofisticada

MADRID, 2 (CHANCE)

Aitana está de enhorabuena. Y es que a su reciente nominación a los Grammy y al éxito del single que acaba de lanzar con Sebastián Yatra, "Corazón sin vida", se une el lanzamiento de su nueva fragancia. Tras el éxito de 'Aitana', la artista presenta ahora 'Be magnetic', un perfume con mucha personalidad y tan magnético como la cantante. Una fragancia destinada a convertirse en todo un flechazo.

En esta nueva aventura, la artista ha dado un paso más y ha mostrado una faceta muy chic, madura y sofisticada. "La verdad es que este perfume me gusta mucho porque no tiene nada que ver con el primero y eso mola porque obviamente se nota que es el mismo perfume en cuanto a que es la misma línea pero el primero es mucho más para el día, para verano, como mucho más fresco, con más cítricos. Y Be Magnetic lo relaciono más con la noche, para ocasiones especiales como una cita elegante o una reunión importante", ha asegurado la cantante.

Para Aitana, tener perfumes con su nombre ha sido cumplir un sueño. "Desde un primer momento me hizo muchísima ilusión, algo que no me podía creer porque es algo que siempre había visto cuando iba a una tienda, pues los perfumes de Shakira, Manuel Carrasco, Malú, y que me propusieran si yo quería hacer lo mismo dije 'cómo no voy a querer, si es algo que siempre me ha hecho ilusión'".

La artista ha vuelto recientemente a los escenarios tras parar unos meses por la pandemia. En este sentido, ha señalado que "tenía muchas ganas de volver, tuve que cancelar toda mi gira y hacer una nueva para el año que viene, que en eso estamos. Al final las circunstancias y todo lo que está pasando no permite hacer un concierto con todo su esplendor. Y al final hay que amoldarse, pero prefería dejar respirar este año, esperar a que todo se calmara un poco".

Aitana ha afirmado que, aunque echa de menos a su familia, que reside en Barcelona, los ve a menudo y disfruta de su independencia en Madrid. "Estamos lejos pero realmente estamos muy cerca. Estamos a dos horas y media en AVE y hablo todos los días con mis padres. No estamos dos semanas sin vernos. O voy yo o vienen ellos. Pero claro no es lo mismo de antes, cuando yo estaba en Barcelona, pero tenemos muchísimo contacto y estamos juntos siempre que podemos".

La cantante ha pasado el verano disfrutando del sol y la playa y ha aprovechado el tiempo libre para practicar una nueva afición, el surf. Aitana ha asegurado que le gusta este deporte pero aún no sabe surfear. "Los días que tenía libres nos íbamos a hacer surf y este verano he estado aprendiendo a mantenerme sobre la tabla, y en esas estoy (risas). Me encantaría ser pro, pero no lo soy ni de lejos".

Aitana ha aprovechado los meses de confinamiento para "recapacitar sobre el proyecto, para saber qué es lo que quería hacer de verdad, para darle una vuelta a todo lo que iba a sacar* tener ese momento de calma para reorganizar mi proyecto. Y realmente me ha servido porque durante el confinamiento he terminado de hacer mi disco que va a salir a finales de año". Para la cantante, "esos meses encerrada han supuesto sacar de todo lo malo lo bueno".