Aitana Ocaña, nerviosa y expectante ante su inminente regreso a los escenarios con '11 Razones Tour'

MADRID, 30 (CHANCE)

Tras un parón obligado a causa de la pandemia del Covid, Aitana Ocaña regresa a los escenarios con su esperadísima gira '11 Razones Tour', con la que recorrerá buena parte de la geografía española durante los próximos meses y que dará el pistoletazo de salida el próximo 1 de julio en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona.

Hemos podido estar con la artista - que vive el momento más dulce de su vida tanto a nivel personal con Miguel Bernardeau, como a nivel profesional, convertida en una de las cantantes más escuchadas de nuestro país - durante los ensayos de esta gira que ya ha colgado el 'sold out' en siete ciudades y, tan encantadora como cercana como siempre nos ha contado cómo afronta este esperadísimo regreso a los escenarios.

Espectacular con un total look rosa con top encorsetado y vaqueros rectos de tiro alto, podemos afirmar sin duda que Aitana, que acaba de cumplir 22 años, es la artista del momento.

- CHANCE: Cuéntanos primero como afrontas esta gira, ¿qué sensaciones tienes después de tantos conciertos y tantas entradas vendidas?

- AITANA: Pues tengo muchas ganas porque hace ya mucho tiempo que no sentía esta sensación. Teniendo en cuenta que solo he hecho una gira en mi vida, pues tenía muchas ganas de seguir, de que no se quedase solo ahí. El otro día estuve en Los 40 y canté por primera vez delante de muchísima gente, no sé cuanta, pero 2000 o 3000 personas si que eran y entonces fue como pensar, Dios, en una semana voy a volver a vivir esto y luego otra vez* Cada dos o tres días y digo, no, no puede ser. Es demasiada adrenalina, demasiadas emociones, demasiadas cosas bonitas. Entonces, ¿qué te voy a decir? Tengo muchas ganas a la vez que nervios, sobre todo por el primero porque de repente una gira completamente nueva y quieres que todo salga en tu cabeza, cómo lo has planeado, cómo lo has ensayado, pero luego cada concierto sale distinto así que tampoco tienes que sobre exigirte. Yo quiero disfrutarlo y ya está, pero eso no quita que haya nervios, adrenalina, son muchas emociones juntas.

- CH: ¿Crees que el público lo puede disfrutar menos por estas medidas de seguridad del Covid o cómo va a ser?

- AITANA: Yo creo que el público tiene muchas ganas de conciertos, entonces no siento que lo vayan a disfrutar menos. Siento que lo van a entender por todo lo que ha pasado, van a ser súper respetuosos y se lo van a pasar muy bien porque hemos preparado algo que es divertido, bonito de ver, lo pasas bien, lloras, te ríes no saltas, porque de momento no se puede, pero bueno, a lo mejor dentro de unos meses sí* No sé cómo van a ir cambiando estas medidas de seguridad, la verdad.

- CH: En esta gira presentas '11 razones', ¿cómo crees que lo va a recibir la gente?

- AITANA: No lo sé, tengo miedo si te soy sincera porque realmente es diferente al primero. La primera gira era mucho más pop* Pop urbano, pero al final pop balada, y en este segundo es todo más pop-rock. Tiene como ese rollito más rock, y vuelvo a decir que yo tampoco quiero ir aquí de rockera que me van a lanzar mensajes de tú no eres rockera* Ya lo sé, ya lo sé, yo soy pop y me encanta serlo, pero eso no quita que en mi disco en la producción nos inspiramos un montón en todo el rock de los 2000, ya lo expliqué muchas veces, y es así por lo que no tenía sentido que esta gira no tuviese eso.

- CH: En este disco una de tus canciones más famosos es 'Ni una más', es una canción reivindicativa. ¿Qué mensaje quieres transmitir con esa canción?

- AITANA: Pues 'Ni una más' no sale en este disco. Realmente es un nuevo sencillo y supongo que irá en el próximo disco, que no sé cuando saldrá, y es el single que saqué después de '11 Razones'. Es una canción la situación en la que aseguro en la que estamos sumergidas las mujeres. Yo creo que por no visualizarlo tanto y contarlo tanto, la gente se sorprende cuando le dices a un amigo o a cualquier persona que te acompañe al parking porque te da miedo que es una tontería en comparación con lo que puede pasar a violaciones diarias, muertes, feminicidios* No paran de pasar cosas diariamente y entonces sentía que teniendo el altavoz que tengo ahora mismo y que se me ha otorgado, y que no sé si más adelante seguiré teniendo, necesitaba visibilizar esa parte yo como mujer y teniendo tantas mujeres a mi alrededor. Mi madre, mi tía, mis primas, mis amigas, mis compañeras de la industria* Sentía que, porque no iba a hacer una canción visibilizando algo así desde mi perspectiva, desde una parte, porque pasan muchas más cosas, y así fue.

- CH: ¿Cómo llevas ser un referente tanto en el mundo de la música como a nivel social? ¿Cómo lo entrenas eso para ser tan joven?

- AITANA: Gracias. No lo entreno, no lo pienso tampoco, pero si que es cierto que soy muy cautelosa con mis palabras muchas veces porque sé que me siguen muchas niñas pequeñas entonces sí que cara al público no soy cómo soy con mis amigos. Yo creo que el público muchas veces me ve, ahora no sé si tanto, pero sobre todo al principio, como una niña muy niña, muy inocente y la realidad es que ya no soy tan niña. Tengo 22 años, sigo siendo muy joven, pero soy mucho más mujer y no soy una niña tonta. Tengo muy claras las cosas que quiero y sobre todo lo que quiero exponer con esto es que muchas cosas me las guardo para mí. La gente se piensa que soy de una manera, y lo soy, pero hay muchas otras cosas que no han visto porque a uno también le gusta guardarse sus cosas personales o algunas cosas que a lo mejor no te apetecen tanto exponer, cosas más tuyas, que no significa que en un futuro, yo que sé, la gente también irá viendo y obviamente voy creciendo a nivel profesional y nivel personal.

- CH: Pese que no eres una niña tonta, pero eres joven, ¿sabes lo que ha ocurrido en Mallorca todos estos días con el brote y demás?

- AITANA: Realmente, si te soy sincera, intento estar al día de todo lo que está pasando, pero como llevo dos o tres semanas sumergida en los ensayos, en estar aquí, en que todo salga bien, no he cogido ni el móvil por no distraerme. Solo para hablar con mis padres he cogido el móvil, o sea que, si me lo quieres contar, fenomenal.

- CH: Ha habido un brote de covid muy grande en Mallorca porque han estado jóvenes y demás, y se ha criticado mucho a los jóvenes. Tú, al ser un referente joven, ¿crees que esas críticas están justificadas porque si hay gente joven responsable pese a lo que pase algunas veces?

- AITANA: A ver, yo creo que generalizar es un completo error. Yo soy joven y soy responsable* Yo tampoco quiero entrar aquí porque luego todos queremos ser responsables, o eso quiero pensar, que todo el mundo quiere ser responsable con todo lo que nos ha pasado, pero también entiendo que al final la gente joven que tampoco tiene tanta experiencia y siento que no tiene tanto que perder, no sé, es que al final son mentalidades muy distintas. No va a pensar igual una persona de veinte años que una de ochenta que ya lleva viviendo toda su vida y tiene todo más establecido, las ideas mucho más claras* No intentemos que alguien sea tan responsable que una más mayor porque eso no va a ser, pero eso no está bien que no hayan sido responsables. Yo creo que todos tenemos que ser coherentes con la situación, esa es la realidad, y hay unas medidas de sanidad que hay que seguir por la mierda de año que nos ha tocado vivir, pero si no queremos seguir viviendo esto, hay que ir respetando esto poco a poco volver a la realidad. Si es cierto que al final no va a tener todo tan pautado en su cabeza, una cabeza más amueblada, una persona de veinte años que una de ochenta, de cincuenta, cuarenta, da igual. Pero que eso no justifica tampoco, no lo sé, yo no me quiero meter en esto. También cada uno a ver lo que ha tenido que vivir, que lleva dentro, eso son cosas que hay que verlo, pero bueno, hay que ser responsables. Ese mensaje hay que dejarlo claro.