Aitana visita 'La Resistencia' y responde a las clásicas preguntas sobre dinero y relaciones sexuales

MADRID, 9 (CHANCE)

Aitana Ocaña ha visitado este jueves 'La Resistencia' de David Broncano para promocionar su nuevo single, 'Las babys' -que ya se ha convertido en viral y promete convertirse en la canción del verano- y, además de regalarnos un momentazo al cantar 'Fix you' de Colplay a dúo con el presentador, ha respondido a las clásicas preguntas del programa de Movistar+ a la que se enfrentan todos sus invitados.

La primera, cuánto dinero tiene en el banco. La cantante, muy natural, ha reconocido que ahora tiene "menos" porque "me he comprado otra casa". "No tengo tanto dinero como la gente cree" ha asegurado entre sonrisas. En lo que no se ha gastado nada sin embargo es en el coche en el que la hemos visto estrenando su carnet de conducir -se lo sacó hace dos semanas- porque, como ha revelado, "me lo han prestado"

Y la segunda y que todos estábamos esperando -de hecho Broncano le decía al hacerle la pregunta "yo solo soy el emisario de España, sabes que es una pregunta que le hacemos a todo el mundo"-, cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes. Confirmando en un desliz su relación con Sebastián Yatra, Aitana ha respondido con una sonrisa: "Relaciones sexuales no tantas, justo este último mes no. No he visto a... ¿qué te cuento? A ver que te digo que luego va a salir en las revistas del corazón", ha revelado, añadiendo que aunque "este mes he estado más tranquila" es un terreno en el que está muy satisfecha. "Por lo general me gusta bastante. Es una cosa magnífica, maravillosa, a mí me encanta. Estoy muy contenta", ha confesado, evitando sin embargo nombrar al cantante colombiado con el que comenzó su historia de amor el pasado mes de diciembre.