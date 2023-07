Aitor Esteban exige a Sánchez pactar las leyes con el PNV si quiere conseguir su apoyo después de las elecciones

BLBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban, ha exigido al candidato socialista, Pedro Sánchez, que si quiere contar con su apoyo para volver a ser presidente del Gobierno, cuente con su partido para consensuar las leyes antes de impulsarlas tanto por el tema como por los contenidos.

"Habrá que dejar claras algunas garantías como, por ejemplo, que antes de impulsar una ley debe estar consensuada tanto por el tema como por los contenidos, porque no podemos continuar como hasta ahora, dándonos sustos, sin consultar ni pactar leyes, y teniendo que solucionarlo después a través de enmiendas, a veces por completo y otras veces como se ha podido", ha señalado en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press.

Asimismo, ha considerado que "por supuesto que tiene peso" el acuerdo de gobierno que PNV y PSE mantienen en las instituciones vascas, aunque ha recordado que "ahora estamos hablando de otro nivel, del estatal, y de otras competencias y responsabilidades".

"Lo que tenemos a nivel municipal y foral es con contenidos. No es sólo decir 'te doy el voto y listo', sino que se ha negociado y establecido cómo hacemos las cosas o qué vamos a mover y qué no. Y habrá que hacer lo mismo en Madrid, porque si Sánchez piensa que le vamos a dar nuestros votos y listo, como parece con otros que se los ofrecen, pues no. Cosas así se debe fundamentar en algo, y nuestra petición va a ser que se fundamente en la agenda vasca", ha dicho.

EL AUTOGOBIERNO

Con todo, ha advertido de que la próxima legislatura va a ser "muy peligrosa" en materia de autogobierno, por lo que ha considerado que "vamos a tener que estar vigilantes", ya que, en su opinión, existe "una mentalidad centralista, en la derecha por supuesto, pero en la izquierda también".

Esteban ha reconocido que está "preocupado" por la abstención que se pueda dar en las elecciones generales del próximo 23 de julio, porque "Euskadi se juega mucho" y "necesitamos una voz propia allí".

En su opinión, si el PNV no cuenta con una representación importante en las Cortes Generales "las cosas que nos interesan aquí no van a estar presente, como las cuestiones que interesan a nuestras empresas o las relacionadas con el autogobierno".

"Creo que la próxima legislatura va a ser muy peligrosa en cuestiones de autogobierno, y ahí vamos a tener que estar vigilantes. Hay una mentalidad centralista, en la derecha por supuesto, pero en la izquierda también. Por parte del PP está claro, pero es que el PSOE ha anunciado una ley de cohesión territorial, que, leyendo el contenido, es parecida a la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico). También Sumar dice que quiere hacer una ley lingüística a nivel estatal, y eso siempre supone límites. Existe una tendencia recentralizadora", ha advertido.

Asimismo, el candidato del PNV ha insistido en que, aunque parezca que los próximos comicios generales son para elegir a un nuevo presidente del Gobierno, "no es así", sino que son para "elegir tu voz para los próximos cuatro años".

"Nosotros tenemos una identidad, somos una nación, tenemos otras necesidades comparados con otros lugares y las debemos llevar allí. Tratamos una y otra vez de hacer llegar este mensaje a la gente, porque la cosa está muy polarizada", ha lamentado.

En este sentido, ha destacado que el voto del PNV es "a favor de Euskadi", porque, según ha dicho, "somos responsables y después sabemos jugar bien, y si otros quieren ser una muleta española, es su problema".

PP

Por otro lado, Aitor Esteban ha asegurado que el PP "decidió hace tiempo" llegar al Gobierno con el apoyo de Vox, ya que "rebasó esa línea roja al meter a Vox en gobiernos autonómicos, al institucionalizarlo y al normalizarlo", algo que para el PNV es "inadmisible".

"Hemos visto que en otros países como Alemania, por ejemplo, la derecha ha puesto una pared frente a la ultraderecha, pero aquí Feijóo ha hecho justo lo contrario. Hace tiempo que el PP ha decidido que va a contar con el voto barato de Vox", ha destacado.

Además, el cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia ha considerado que, "si es necesario", el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, formará gobierno con Vox, porque, según ha dicho, "esa vergüenza ya la superó y no tendría ninguna duda en hacerlo". "Si le es necesario o hará y dará ese paso", ha añadido.