Aizpurua (EH Bildu) niega "rotundamente" que haya pedido a Sánchez el indulto para los presos de ETA

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha negado "rotundamente" que su coalición haya solicitado al Gobierno de Sánchez el indulto para los presos de ETA, y ha atribuido las acusaciones en este sentido del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una "estrategia política" y de cómo quiere éste que cambie la realidad "aunque ésta no responda a lo que existe".

"Feijóo y Ayuso lo que buscan con estas declaraciones es cambiar la percepción que pueda haber sobre EH Bildu. Al fin y al cabo, que la realidad no te estropea un buen titular, y si hace falta inventar cosas, se inventan. Esto es lo que busca el Partido Popular, lo que busca Vox y creo que hasta ahora no les ha dado resultado", ha indicado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Aizpurua ha manifestado que a los dirigentes populares y de Vox "no les va a dar resultado" esa estrategia, pero seguirán manteniendo "mentiras y refriegas parlamentarias a las que ha aludido hoy Feijóo, felicitándose porque hoy no fuese un día de ese tipo". "Pues resulta que las vemos todos los días y realmente son ellos quienes las provocan. Entonces hay bastante cinismo también en esto de la política", ha agregado.

Preguntada por si habrá Presupuestos Generales del Estado, la dirigente abertzale ha adelantado que su apoyo a los mismos dependerá de las líneas que han marcado hasta ahora. "Vamos a poner el acento en los temas sociales que influyen en la ciudadanía y en temas que, sobre todo, afectan a la ciudadanía vasca, como son las partidas territoriales. El tema de dar pasos y avanzar en todo lo que es marco plurinacional va a estar también a lo largo de la legislatura sobre la mesa y lo vamos a poner en el lugar que le corresponde continuamente", ha aseverado.

Tras apuntar que "el debate nacional, el debate sobre la plurinacionalidad de Estado, el reconocimiento de las naciones, el derecho a decidir, necesita de un debate amplio y profundo", ha afirmado que "para todo hace falta mucha presión y hace falta mucho tiempo".

"Este tema de la noche a la mañana no se va a llevar, pero sí creo que lo que deberíamos hacer desde Euskal Herria fundamentalmente es presentar las bases para que esto se pueda llevar a efecto y tenga unas bases sólidas, que estén acordadas con la sociedad vasca y que, una vez que se llegue a ese acuerdo que tiene que responder a las demandas de la sociedad vasca, pueda ser traído a Madrid y que se pueda hacer ahí", ha dicho.

RAJOY

Respecto a si EH Bildu va a pedir alguna comparecencia para que se aclaren las supuestas conexiones de Mariano Rajoy y su gobierno con el espionaje a los políticos catalanes, la diputada abertzale ha recordado "no son nuevas estas maniobras ilegales contra las fuerzas independentistas". "Es gravísimo el escándalo que señala al Gobierno de Rajoy y a la estructura del PP, lo que demuestra también que las cloacas del Estado funcionan autónomamente, con una agenda propia", ha agregado.

Según ha apuntado, esto siguió ocurriendo después de que el Partido Popular dejara el Gobierno. "Las infiltraciones policiales y el espionaje ilegal que se hizo con el programa Pegasus a independentistas es muestra de ello", ha señalado, por lo que ha instado a que el Gobierno llegue hasta el fondo del asunto, "con todas las consecuencias".

"Así lo ha anunciado el presidente Sánchez y nosotros pediremos todas las comparecencias que creamos que haya que pedir en esta cuestión e intentaremos que el tema llegue al fondo del asunto, porque es muy grave", ha insistido.

Por otra parte, ha acusado al Ejecutivo Sánchez de haber tenido hasta ahora "poco interés por negociar". "No han tomado conciencia de la situación todavía. Tienen que entender y asimilar que no tienen mayoría suficiente y que hay que negociar y dialogar con seriedad para no alargar las negociaciones hasta el último minuto y no llevarnos a tomar decisiones a contrarreloj, que es lo habitual", ha subrayado.

"Tienen que tomar conciencia de que todas las fuerzas que conforman este bloque plurinacional que ha sustentado la investidura somos imprescindibles para aprobar cada medida que se vaya a someter a debate a lo largo de toda la legislatura", ha constatado, para instar al Gobierno a "ponerse manos a la obra, ganarse los votos con suficiente antelación y no esperar hasta el último minuto".

También ha acusado al Gobierno de tener una querencia "bastante habitual en utilizar los decretos omnibus, en los que entran medidas a veces contrapuestas o de diferente tenor, que afectan a diversas materias y a sectores de lo más variopinto", por lo que ha defendido que este tipo de decretos "solamente tienen que utilizarse como excepcionales y puntuales".

En su opinión, tiene que haber un marco donde cualquier iniciativa legislativa se negocie, se trate, se acuerde y se mejore en los cauces que hay establecidos. "Eso es lo que creemos que debería hacer el Gobierno y debería asumir que no puede funcionar en el último minuto, como está funcionando", ha insistido.