AJFV critica la reforma del CGPJ porque genera bloqueo en los órganos judiciales: "Es sencillamente un disparate"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de asociados en la carreja judicial, se ha mostrado muy crítica con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados que limita la atribución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer nombramientos cuando se encuentra en funciones, como es el caso, tras la finalización del mandato de los vocales en diciembre de 2018.

"Qué habría pasado en muchos tribunales donde se juzgan asuntos muy importantes para los ciudadanos, como por ejemplo las cláusulas abusivas, si esos mismos tribunales se quedan durante varios años sin cubrir las plazas de quienes deben resolver dichos asuntos hasta que algunos políticos se pongan de acuerdo para seguir repartiéndose ese mismo órgano. Es sencillamente un disparate", se señala desde la asociación de jueces.

AJFV recuerda que "no es la primera vez ni será la última" que el CGPJ permanece en funciones durante varios años, pues ya entre 2006 y 2008 ocurrió lo mismo y, mientras se mantenga el sistema "por el cual todo el órgano de gobierno de los jueces depende sólo de que se lo repartan PSOE y PP, los bloqueos prolongados volverán a repetirse, con el agravante de que, la próxima vez que ocurra, la paralización afectará no sólo al propio CGPJ, sino que se extenderá a todos los tribunales que no podrán renovarse por la reforma aprobada ayer hasta que los políticos se pongan de acuerdo, lo cual puede tardar varios años, como ha ocurrido ya varias veces".

También denuncia que esta maniobra impulsada por el actual Gobierno "es un paso más en la deriva de deterioro institucional en la que los principales partidos políticos, fundamentalmente PSOE y PP, han sumido a la Justicia española" y advierte de que, "con ser bastante grave lo ocurrido ayer, es sólo el paso previo para allanar el camino a la reforma para elegir a todos los vocales del CGPJ por la mayoría que apoye al Gobierno de turno en cada momento, lo cual ya es la politización total y descarada de este órgano clave para el correcto funcionamiento de la Justicia".

El portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha explicado que estas reformas impulsadas por los partidos del Gobierno, tanto la iniciada ayer como la amenaza de rebajar la mayoría para renovar el CGPJ, "demuestran la voluntad de muchos dirigentes de pisotear las garantías de nuestro sistema de libertades con tal de llevarse su parte del botín" y añade que "de nuevo PSOE y Podemos dan la espalda a Europa sobre los estándares del Estado de Derecho", en relación a las numerosas y continuas advertencias de instituciones europeas instando a España a que los políticos dejen de interferir en el órgano de gobierno de los jueces.

"Desde Europa nos advierten de que el gran problema de la Justicia española es que los ciudadanos perciben que está politizada porque los políticos se reparten todo el CGPJ y ahora nos quieren vender que la solución pasa por que el nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Soria o de Valencia esté supeditado a que dos señores de PP y PSOE se pongan de acuerdo por 'Whatsapp' o en un despacho de Madrid: eso es tomar por idiotas a todos los españoles", concluye el portavoz nacional de AJFV.