La AJFV tacha de "fraude de ley" la propuesta de PSOE y Podemos para reformar el CGPJ

Reclama una reforma más profunda para que los vocales del turno judicial sean elegidos por los propios jueces

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha calificado de "fraude de ley" la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que se debate este jueves en el Congreso de los Diputados sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que no pueda realizar nombramientos discrecionales estando en funciones, afirmando que al optar por esta vía los socios de Gobierno han eludido solicitar informes al CGPJ y otras instituciones.

"La propuesta supone un verdadero fraude de ley", ha dicho la AJFV. Para la asociación judicial, "es obvio que tiene la finalidad de eludir tal informe", el del CGPJ, porque --ha explicado-- si se hubiera optado por la vía del proyecto de ley, por donde "de ordinario" se encauza la actividad legislativa del Gobierno, éste habría tenido que pedir dichos informes, que no son obligatorios con las proposiciones de ley.

"De no ser así", ha señalado la AJFV en un informe propio sobre la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, "sería sencillo probar lo contrario" por parte de los dos grupos parlamentarios, "acordando hacer dicho trámite". Sin embargo, ha recordado que se han negado a ello. El CGPJ pidió ser oído pero la Mesa del Congreso lo rechazó con los votos de ambos partidos.

La AJFV, la segunda por número de asociados en la carrera judicial, ha aclarado que en su opinión "no es deseable la prolongación de los periodos en funciones, como tampoco es positivo que se sigan realizando nombramientos por un CGPJ cuyo mandato ha precluido", más allá de los "estrictamente imprescindibles".

No obstante, ha subrayado que "la situación contraria de que no puedan hacerse nombramientos discrecionales ni realizar otras funciones, tampoco es deseable, pues so pretexto de evitar la prolongación indebida del mandato de los miembros del CGPJ en plenitud de funciones, se crearía tal situación para los cargos judiciales discrecionales, que se verían indefinidamente prolongados".

UNA REFORMA EN PROFUNDIDAD

Además, la AJFV ha aprovechado para insistir en que "lo más lógico y sencillo" para "desbloquear y despolitizar" el CGPJ es modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "pero no como pretende el Gobierno, sino justo al contrario: para que todos los jueces puedan votar a los 12 vocales que la Constitución obliga a elegir entre miembros de la carrera judicial del total de 20 que componen este órgano".

"Cambiar el sistema de elección de los vocales provocaría que se convocasen automáticamente las elecciones al expirar el mandato y no habría más periodo en funciones que el de la estricta duración del periodo electoral", ha expuesto.

Ha incidido igualmente en que esta reforma sobre el modo de elección de los doce vocales del turno judicial vendría a remediar una recurrente situación de bloqueo a la hora de renovar el CGPJ que ha achacado a "la obstinada búsqueda del beneficio consistente en la colocación del mayor número de vocales afines a los partidos políticos".

A este respecto, ha denunciado que la actual LOPJ adolece de "una forzadísima constitucionalidad en una interpretación poco natural del artículo 122.3 de la Constitución, al considerar que el legislador constituyente permitía que los 20 vocales del CGPJ fueran elegidos por las cámaras legislativas". "Algo que, en absoluto, compartimos", ha recalcado.

SIN MANDATO POLÍTICO

"Lo más importante", ha resaltado, es que con la reforma que proponen la AJFV y otras asociaciones judiciales "se garantizaría el funcionamiento de las instituciones, al margen del devenir de la situación política".

En este sentido, ha enfatizado que la LOPJ establece que la elección de esos doce vocales debe hacerse "por los miembros de las Cámaras, diputados y senadores no sometidos a mandato imperativo de los partidos políticos", quejándose de que, pese a ello, "es notorio que el sentido de la elección de los vocales ya viene dado según lo negociado por los partidos".

La AJFV ha destacado asimismo que la reforma sobre la forma de designar a estos doce vocales supondría "adoptar el sistema de otros tantos países del entorno del Consejo de Europa, donde los jueces participan activamente en la elección de sus representantes".

ALTERNATIVAS A LA "PARÁLISIS INDEFINIDA"

En cualquier caso, ha considerado que, si no se hace este "cambio en profundidad" y se continúa con la propuesta de limitar al CGPJ en funciones, "debería aprobarse necesariamente algún tipo de mecanismo que evite una indeseable parálisis indefinida".

Y es que --ha alegado la AJFV-- "tampoco es sensato que muchas plazas importantes para el correcto funcionamiento de la Justicia española queden vacantes durante varios años mientras los políticos se ponen de acuerdo o no para repartirse el órgano que debe cubrirlas".

"Lo último que necesita la Justicia española es que los políticos trasladen a los principales tribunales el mismo bloqueo que ellos han provocado en el CGPJ", ha estimado el portavoz nacional de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, en un comunicado.

Frente a ello, la AJFV ha planteado "limitar temporalmente la situación de interinidad, así como, correlativamente, recoger algún mecanismo que obligue a las Cámaras a hacer los nombramientos". No hacerlo, ha advertido, "supone aceptar un parcheo legislativo carente de técnica jurídica".

LLAMAMIENTO AL TC

Fernández Vaquero también ha querido recordar que la asociación judicial y sus seis miembros que optan al nuevo CGPJ como independientes, "sin apoyos de ningún partido", ya presentaron el año pasado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se pronunciara sobre el actual sistema de elección.

En este recurso denunciaron "la descarada y continua politización que han hecho de él PSOE y PP desde que en 1986 el propio TC avalara ese sistema", aunque avisando ya de que dejaría de ser constitucional si derivaba "en lo que hoy ya ni siquiera se molestan en disimular los que se empeñan en que siga politizado y cada vez más", ha reprochado Fernández Vaquero.

Por ello, el portavoz ha apelado directamente al TC. "El mismo tribunal que desde el principio avisó de lo que podía pasar y ha pasado no puede permanecer callado mientras se mantiene la situación actual, tan grave y perjudicial para una Justicia española cuya independencia y constitucionalidad se supone que debería garantizar y proteger ese mismo tribunal", ha esgrimido.