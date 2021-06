ALA urge al Gobierno a aprobar la normativa para que turistas vacunados puedan venir desde el lunes

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha urgido este viernes al Gobierno a aprobar de manera "inmediata" la normativa requerida para posibilitar que a partir de este lunes, 7 de junio, puedan entrar en España todos los turistas que hayan recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La patronal aérea destaca que, a falta de tres días para que se materialice la apertura a los turistas vacunados de cualquier procedencia, incluso de países en los que no haya plena libertad de movimiento, como es el caso de Estados Unidos, todavía no se ha aprobado la normativa que posibilitaría la entrada de ciudadanos en viajes no esenciales procedentes de estos países con restricciones.

En concreto, el presidente del Ejecutivo anunció el pasado 21 de mayo en Fitur que a partir del 7 de junio, "los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento, entre los que se encuentra un país muy importante para el sector turístico como es Estados Unidos, podrán entrar en España, siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la EMA o de la OMS".

Sin embargo, ALA resalta que no se ha adaptado la normativa que lo haga posible, por lo que pide "seguridad jurídica y claridad" para que estos turistas puedan venir, según ha afirmado el presidente de ALA, Javier Gándara.

En este sentido, Gándara ha precisado que para posibilitar esta apertura a todos los turistas vacunados que reúnan las condiciones es necesario actualizar lo antes posible la Orden INT/657/2020, y sus sucesivas extensiones, que prohíben los viajes no esenciales desde terceros países al menos hasta el próximo 30 junio, según la última Orden de Interior en esta materia, que todavía no se ha modificado.

Por otro lado, ALA pide que en el caso de aquellos países en los que se está inoculando a sus ciudadanos con vacunas todavía no autorizadas por la OMS o por la EMA, como es el caso de algunos países de Latinoamérica, se les permita venir a España con un test negativo de PCR o antígenos.