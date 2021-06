Alakska y Mario Vaquerizo definen a Mila Ximénez como "historia viva de la televisión"

MADRID, 24 (CHANCE)

Este miércoles se nos encogió a todos con el corazón con el fallecimiento de Mila Ximénez tras una dura y valiente lucha sin cuartel contra un cáncer de pulmón al que le plantó cara con fuerza y optimismo hasta el último momento, dándonos a todos una lección de vida que será complicada de olvidar. Sin embargo, y como diría ella misma, 'the show must go on', por lo que muchos rostros conocidos de nuestro país, que conocieron y admiraron a la carismática colaboradora, se pusieron sus mejores galas para asistir a la premiére de la película 'Operación Camaron'.

Entre ellos, Mario Vaquerizo y Alaska que, no han dudado en recordar con muchísimo cariño a Mila pocas horas después de su muerte. "Sus amigos y su familia más cercana la echará mucho de menos a una persona tan especial como es Mila. Mila ha sido igual de especial hace 20 años, hace 15 y hace dos días, incluso cuando fue con sus amigos a celebrar su cumpleaños".

"Lo poquito que la conocí me quedo con ella", ha confesado Mario, para quien la colaboradora era "una tía divertida, simpática, nada prejuiciosa, en todo momento decía lo que sentía y cómo lo sentía. Me cautivba su carácter, su vehemencia y a la vez su ternura".

"Hay muchas facetas de Mila, su faceta de entrevistadora en el suplemento de Blanco y Negro de ABC, luego en la radio y esta última etapa la creación de un nuevo formato de televisión que es 'Sálvame' que es una cosa completamente nueva, inventada donde Mila ha sido eje del mal y del bien pero fundamental. Es parte de la historia de la televisión y del corazón que es lo que a mí me toca como comentarista", ha querido destacar Alaska a su vez, dejando clara su admiración por la irremplazable colaboradora.